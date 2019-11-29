Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками в виде дождя погода, температура повысится до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Температура в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 тепла", - сообщил Синенков.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юга, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 738 миллиметров ртутного столба.