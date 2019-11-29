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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:05 29.11.2019 (обновлено: 08:06 29.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы в Москве во время дождя
Пешеходы в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками в виде дождя погода, температура повысится до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя. Температура в Москве составит плюс 1-3 градуса, по области - от минус 1 до плюс 4 тепла", - сообщил Синенков.

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Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юга, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 738 миллиметров ртутного столба.
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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