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РИА Новости

Мать сахалинских близнецов рассказала про сроки трансплантации почек

07:58 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМорозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Операция по трансплантации почек 10-месячным сахалинским близнецам, которые из-за редкой патологии остались без них, может пройти в середине января 2020 года, сообщила РИА Новости мама мальчиков Дарья Кузнецова.
Предыдущую, первую операцию, проводил Михаил Каабак, единственный в России врач-трансплантолог, который проводит пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. После резонансной истории с его увольнением вопросом занималась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. В настоящее время врач восстановлен в должности руководителя группы трансплантации в отделении урологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ здоровья детей).
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Ранее сообщалось, что родители 10-месячных сахалинских близнецов Ромы и Виталия, у которых удалены почки из-за редкой патологии, приняли решение провести трансплантацию только у Михаила Каабака.
"По предварительной договоренности, пересадку почек для наших близнецов должны провести в середине января 2020 года", - сообщила РИА Новости мама мальчиков Дарья Кузнецова, которая в настоящее время находится со вторым ребенком в Сахалинской областной клинической больнице.
По ее словам, сейчас они ожидают приглашения на операцию для второго сына Виталия.
"Сахалинский Минздрав предпринял все усилия, чтобы как можно быстрее организовать госпитализацию детей. Руководитель ведомства лично держит связь с родителями, контролирует ситуацию, чтобы была оказана высокотехнологичная медицинская помощь", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.
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Как отметила Кузнецова, они с мужем решили принять помощь властей и отказаться от благотворителей в пользу других маленьких пациентов, "поскольку не везде региональные ведомства могут помочь в этом вопросе". "Министр здравоохранения Сахалинской области сейчас занимается вопросом обеспечения необходимого до и во время операции по пересадке почек дорогостоящего препарата. Мы решили воспользоваться поддержкой регионального минздрава, хотя один из фондов помощи детям предлагал нам аналогичный препарат", - заявила женщина.
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