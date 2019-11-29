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РИА Новости

Выплаты пострадавшим от паводка фермерам начались в ЕАО

06:44 29.11.2019 (обновлено: 06:45 29.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ХАБАРОВСК, 29 ноя - РИА Новости. Выплаты пострадавшим от паводка фермерским и личным подсобным хозяйствам начались в Еврейской автономной области, им уже направлено более 40 миллионов рублей, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что на эти цели из федерального бюджета региону выделено более 420 миллионов рублей.

"На сегодняшний день документы на выплату уже подали 238 пострадавших. Часть документов рассмотрена и направлена на выплату на общую сумму более 40 миллионов рублей. Всего на оказание помощи смогут рассчитывать более 1400 сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также решается вопрос об оказании частичной компенсации ущерба владельцам садовых, огородных и приусадебных участков, чей урожай пострадал от паводка в 2019 году. Обращение властей региона о выделении из резервного фонда правительства РФ средств на компенсацию ущерба садоводам и огородникам находится на рассмотрении в правительстве РФ, министерствах финансов и сельского хозяйства РФ. В случае положительного решения поддержкой смогут воспользоваться почти 3,5 тысячи владельцев земельных участков, пострадавших от паводка.
Летом в зону подтопления в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта, в том числе столица области - город Биробиджан, более 56 тысяч гектаров сельхозугодий. Со 2 августа в ЕАО был введен режим ЧС.
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Еврейская автономная областьРоссияПаводки в России
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