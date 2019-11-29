Фестиваль "Чайковский - душа России" открылся в Мексике

МЕХИКО, 29 ноя - РИА Новости. Фестиваль имени Фестиваль имени Чайковского открылся в четверг в Мехико , в течение пяти дней для жителей Мексики будут идти концерты признанных исполнителей классической музыки, будет работать выставка фотографий и личных вещей композитора, а также книжная выставка и экспозиция "Сокровища российской империи".

"Чайковский оставил большой след в мировой культуре, и мы несказанно рады возможности для жителей Мексики, и особенно молодежи, услышать его произведения в исполнении талантливых музыкантов, которые также проведут мастер-классы игры на различных музыкальных инструментах", - заявила в ходе церемонии открытия руководитель департамента туризма правительства Мехико Паола Феликс Диас.

В рамках фестиваля Чайковского в Мехико с 28 ноября по 2 декабря выступят исполнители из США, России, Мексики и Казахстана, среди которых - заслуженный артист РФ Валерий Кулешов - лауреат международных конкурсов, включая награду за лучшее исполнение на конкурсе имени Вана Клибурна в США, а также Владимир Петров, лауреат всероссийских и международных конкурсов, уже в семь лет победивший в конкурсе пианистов Petrof Symphony.

"Мексиканские чиновники не смогли сказать нет, увидев программу фестиваля, несмотря даже на то, что в их бюджете на 2019 год не осталось средств. Помимо музыкальной программы впервые мы привезли сюда небольшую выставку о царях России, которая вызвала огромный интерес", - рассказала РИА Новости накануне открытия руководитель Русского дома в Мексике Вера Стасюк, главный организатор мероприятия, подготовленного при поддержке фонда "Русский мир" и Россотрудничества.

"Сокровища российской империи" - это небольшая выставка уникальных реплик корон и портретов российских самодержцев, а также предметов церковной утвари и искусства, пасхальных яиц, фарфора и икон от современных российских мастеров.