Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T06:17+0300
https://ria.ru/20191129/1561729672.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/08/1561670895_0:74:2600:1537_1036x0_80_0_0_929af7671ab158a661b867f31cf301c3.jpg
РИА Новости

Опрос показал, что понравилось людям в новом концепте плацкарта

05:48 29.11.2019 (обновлено: 06:17 29.11.2019)
4498
© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"Плацкарты со сдвижными перегородками
Плацкарты со сдвижными перегородками
© Фото : Пресс-служба АО "Федеральная пассажирская компания"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости/Прайм. Первым "пассажирам", которые осмотрели и протестировали вживую полномасштабный макет нового плацкарта, понравились шкафы и индивидуальные столики для верхних и нижних полок, следует из итогов опроса, которые предоставили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости рассказали, что во время выставки, где был представлен макет, собрано мнение 1 346 посетителей. На 78% опрошенных концепт произвел общее положительное впечатление, а 11% он совсем не понравился. При этом 84% опрошенных позитивно высказались о новом дизайне, 62% посчитали его комфортным, 76% согласились с тем, что материалы и конструкции вагона обеспечат его надежную эксплуатацию. В целом общая оценка представленной концепции составила 4,3 балла из предполагаемых 5.
Обновленный поезд №71/72 Белогорье
27 ноября, 23:09Туризм
Поезд с плацкартом и купе с душем отправился в первый рейс
Опрошенным предлагалось отдельно оценить часть вагона со шкафом-перегородкой между полками. Индивидуализация пассажирского места по общим оценкам набрала 4,4 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,3 балла, шкаф-перегородка для багажа, одежды и обуви — 4,2 балла, столик для нижних пассажирских мест — удобство пользования — 4,1 балла, верхняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,1 балла, размещение багажа — 4 балла.
Часть плацкарта без шкафа-перегородки между полками получила следующие оценки: нижняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,6 балла, индивидуализация пассажирского места — 4,4 балла, верхняя полка — комфортность места для сна и отдыха — 4,3 балла, столик для нижних пассажирских мест — 4,3 балла, столик для верхних пассажирских мест — 4,2 балла, размещение багажа — 4,1 балла.
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
19 ноября, 12:30
Пассажиры смогут оценить и "усовершенствовать" новый плацкарт
Боковые полки оставили у пассажиров следующие впечатления. Больше всего — в 4,5 балла — они оценили индивидуализацию пассажирского места. Удобству пользования столиком поставили 4,3 балла, нижней полке с точки зрения комфортности места для сна и отдыха — 4,3 балла, размещению багажа — 4,2 балла, верхней полке в части комфортности места для сна и отдыха — 4,1 балла.
Новый дизайн концепта понравился 78% опрошенных больше, чем традиционный, а 73% согласны, что эргономика вагона стала лучше.
Макет нового концепта плацкарта в натуральную величину со шкафами, раздвижными перегородками и столиками презентовали ФПК и разработчик — групп "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - в ноябре на выставке в Москве. Это был первый концепт, производитель готовит еще два. Макеты новых плацкартов покажут пассажирам в Москве и в регионах. Каждый сможет оставить свое мнение об увиденном и предложения. Итоговый дизайн "плацкарта будущего" представят после обсуждения всех трех концепций. ФПК допускает, что наиболее понравившиеся элементы трех концепций объединят в один итоговый вариант.
Пассажирский поезд
19 ноября, 12:01
Железнодорожники пообещали цены в новом плацкарте не выше обычных
64611112
Обсудить 3
Федеральная пассажирская компанияРЖДТрансмашхолдингОбщество
Рекомендуем
Одновременно забеременевшие сотрудницы родильного отделения больницы Lawrence + Memorial Hospital в городе Нью-Лондон штата Коннектикут
В американской больнице одновременно забеременели восемь сотрудниц
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Генераторы запутанного излучения, связывающие квантовые компьютеры, в представлении художника
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Владельцы малого бизнеса на конференции в Менло-Парке, Калифорния
Названы люди, которым достаются все деньги. Почему их не любят
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости
Сергей Собянин: люди должны работать там, где живут
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках
Эмблема НАТО
Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО
Флаги Турции, России и США
Турецкое СМИ назвало Россию стихийным бедствием для Запада
Газораспределительная станция на Украине
В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
Лента новостейМолния