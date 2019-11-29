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РИА Новости

Эксперты советуют сравнивать изменение цен товаров в "черную пятницу"

05:26 29.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка в ювелирном магазине в ТРЦ "Колумбус" в Москве, где проходит акция распродаж и скидок "Черная пятница"
Девушка в ювелирном магазине в ТРЦ Колумбус в Москве, где проходит акция распродаж и скидок Черная пятница
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Магазины в "черную пятницу" заманивают покупателей обещанием самых низких цен, однако эксперты ритейлового рынка рекомендуют не верить им на слово, а сначала проверить предложенные цены на специальных сайтах и в мобильных приложениях, на которых приводится "история" цен на тот или иной товар. Тогда "черная пятница" действительно может стать самым удачным днем для покупок.
На неделе перед "Черной пятницей" магазины начинают активно предлагать скидки на некоторые из товаров. В последние годы к магазинам присоединились кафе и рестораны, турагентства, авиакомпании и другие организации, предлагающие различные услуги и сервисы.
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
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Black Friday: как сохранить свои нервыКак гласит пословица, лучше сделать, чем не сделать, а потом жалеть. Впрочем, какие-то шаги предпринимать, действительно, не стоит. Во всяком случае, их нужно хорошенько взвесить.
Как сообщил РИА Новости аналитик ритейлового рынка British Retail Consortium Джеймс Хардиман, неделя перед "черной пятницей" в последние несколько лет стала одним из основных периодов повышенных продаж в британских магазинах.
"Черная пятница" - день специальных скидок как для онлайн, так и для обычных магазинов. В прошлом году в этот период объем продаж непродовольственных товаров был почти на 40% выше, чем в предыдущие три недели и на 12% выше, чем в последующие после "черной пятницы" три недели", - привел статистику собеседник агентства.
Специалисты аналитической компании Which? советуют покупателям не "бросаться в омут с головой", завидев скидки в магазинах. Чтобы не попасть впросак, перед тем, как совершить покупку, они рекомендуют тщательно сравнить цены на специальных сайтах, где показана "история цен" за продолжительное время. Ведь изучив цены, можно понять, что в некоторых случаях сниженные цены могут сохраняться и после недели распродаж в ноябре.
Чёрная пятница приближается: встречаем во всеоружии
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"Чёрная пятница" приближается: встречаем во всеоружии Как не попасться на уловки маркетологов и не запутаться в многообразии скидок, рассказали в эфире радио Sputnik президент Ассоциации по направлению развития цифровой торговли Артем Соколов и маркетолог, консультант по продажам Сергей Сикирин.
В Великобритании пользуются популярностью такие ресурсы, как PriceRunner и CamelCamelCamel, который дает анализ цен на Amazon. Во многих странах мира, в том числе в России, спросом также пользуются специальные мобильные приложения, которые могут  сравнить цены на один и тот же товар у разных продавцов, а также в разный период времени.
Если вы хотите в конкретном магазине найти товары со скидкой, то можно обратиться к специальному консультанту, который расскажет вам не только о скидках, но и о специальных предложениях.
Консультант лондонского универмага Selfridges Оксана Волюжевич рассказала РИА Новости, что магазины одежды и обуви на неделе "черной пятницы", как правило, предлагают скидки в размере 20% на некоторый ассортимент. Дорогие бренды для постоянных покупателей нередко устраивают частные скидки, достигающие 40%.
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"Многие бренды, представленные в Selfridges, предоставляют клиентам персональный сервис. Например, рассылают фотографии товаров, на которые могут быть даны скидки, так что клиент может что-то выбрать прежде, чем прийти на примерку в магазин", - рассказала собеседница агентства.
"Если хотите получить товар со скидкой, то лучше всего обратиться к консультанту. Он вам расскажет не только о том, что вы можете увидеть на ценниках, но и о специальных акциях и предложениях. К "черной пятнице" магазины стараются разработать такие предложения", - отметила она.
Например, консультанты Apple Store в Лондоне сообщили РИА Новости, что скидок на товары в пятницу, скорее всего, не будет. Но можно ожидать предложений с подарочными наборами.
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Черная пятницаРоссияОбщество
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