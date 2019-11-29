Захарова сравнила события в Боливии с украинским майданом 2004 года

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Политическая ситуация в Боливии после отстранения президента Эво Моралеса схожа с майданом, происходившим на Украине в 2004 году, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Временный президент Жанин Аньес подписала закон о выборах, который признает состоявшееся 20 октября голосование незаконным и запрещает Моралесу участвовать в новых выборах, которые должны состояться не позднее 12 апреля.
Захарова отметила, что с момента президентских выборов в Боливии прошло уже больше месяца. "Однако до сих пор Организация Американских государств не располагает окончательным выводом о результатах аудита избирательного процесса. То есть решение об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основании - до сих пор никто не знает", - написала она на своей странице в Facebook.
Она добавила, что по данным директора латиноамериканского Стратегического центра, оценки избирательного процесса главы Организации Американских государств Луиса Альмагро не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинения в нарушениях в ходе выборов президента Боливии.
"Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году (побеждавший по итогам выборов Виктор) Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура, в ходе которого и протащили (его соперника Виктора) Ющенко", - написала Захарова.
Захарова также отметила, что уже в первые дни работы "и.о. президента Боливии" Аньес вопреки предыдущим заявлениям объявила о намерении восстановить полноформатные дипломатические отношения с США и отправить в Вашингтон посла. "Все это происходит за рамками полномочий переходного правительства и параллельно с высылкой всего дипсостава посольства Венесуэлы, признанием (венесуэльского оппозиционера Хуана) Гуайдо и.о. президента этого государства и приглашением его дипломатов в Ла-Пас, выходом из АЛБА (Боливарианского альянса для народов нашей Америки) и началом процедуры выхода из УНАСУР (Союза южноамериканских наций)", - пишет Захарова.
Она подчеркнула, что Моралес "пророчески" 10 лет назад объявил посла США Филиппа Голдберга "персоной нон-грата", обвинив его в сговоре против своей администрации. Однако, по мнению Захаровой, это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария.