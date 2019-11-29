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РИА Новости

Посол России в США попросил правозащитников помочь Ярошенко

02:36 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАкция в защиту Константина Ярошенко
Акция в защиту Константина Ярошенко
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с открытым письмом к ведущим международным правозащитным организациям с просьбой помочь россиянину Константину Ярошенко, который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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Письмо российского посла адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.
Антонов отмечает, что дело против Ярошенко было "явной ловушкой", устроенной агентами под прикрытием, которые пытались склонить россиянина к перевозке наркотиков.

"Господин Ярошенко страдает от многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы с психическим здоровьем, вызванные злоупотреблениями (в отношении него), одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи в эту страну", - пишет посол.

Он напоминает, что Ярошенко трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, но его просьбы были необоснованно отклонены.
"Ваши организации хорошо известны своей благородной миссией по защите и охране прав человека. Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите получить дополнительную информацию по этому вопросу", - говорится в письме российского посла.
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Константин ЯрошенкоАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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