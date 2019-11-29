Посол России в США попросил правозащитников помочь Ярошенко

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Посол РФ в США Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился с открытым письмом к ведущим международным правозащитным организациям с просьбой помочь россиянину Константину Ярошенко , который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.

Письмо российского посла адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

Антонов отмечает, что дело против Ярошенко было "явной ловушкой", устроенной агентами под прикрытием, которые пытались склонить россиянина к перевозке наркотиков.

"Господин Ярошенко страдает от многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы с психическим здоровьем, вызванные злоупотреблениями (в отношении него), одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи в эту страну", - пишет посол.

Он напоминает, что Ярошенко трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, но его просьбы были необоснованно отклонены.