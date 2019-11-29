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РИА Новости

ГУМ-каток откроется в пятницу на Красной площади в Москве ледовым шоу

01:02 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОткрытие ГУМ-катка
Открытие ГУМ-катка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ГУМ-каток откроется в пятницу на Красной площади в Москве ледовым шоу фигуристки Татьяны Навки, сообщает пресс-служба катка и ГУМ-ярмарки.
Оформление 14-го сезона ГУМ-катка приурочено к 55-летию детской передачи "Спокойной ночи, малыши!".
Для гостей торжественного открытия Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств", мировая премьера которого состоится во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 27 декабря. На лед также выйдут Алина Загитова и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.
ГУМ-Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.30 с 30 ноября до 1 марта.
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Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно.
Традиционно на катке пройдут бесплатные мастер-классы по хоккею с чемпионом мира Алексеем Яшиным. Выдающийся хоккеист расскажет всем желающим об особенностях своего вида спорта и покажет коронные приемы.
Также в этом сезоне на ГУМ-катке пройдут всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных и множество других мероприятий.
Международные агентства "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка.
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