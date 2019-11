Названа лучшая песня из "Холодного сердца 2"

Песня Show Yourself в исполнении актрисы Идины Мензел, которая озвучила Эльзу, стала лучшей в анимационном фильме "Холодное сердце 2", по мнению новостного сайта Screen Rant.

Многих интересовал вопрос, будет ли в сиквеле композиция, подобная оскароносному хиту Let It Go из первой части.