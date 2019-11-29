Названа лучшая песня из "Холодного сердца 2"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Песня Show Yourself в исполнении актрисы Идины Мензел, которая озвучила Эльзу, стала лучшей в анимационном фильме "Холодное сердце 2", по мнению новостного Песня Show Yourself в исполнении актрисы Идины Мензел, которая озвучила Эльзу, стала лучшей в анимационном фильме "Холодное сердце 2", по мнению новостного сайта Screen Rant.

Многих интересовал вопрос, будет ли в сиквеле композиция, подобная оскароносному хиту Let It Go из первой части.

Show Yourself звучит в кульминации мультфильма, когда Эльза приходит к "реке памяти", где раскрывает тайну Зачарованного леса и узнает о происхождении своих магических сил.

Главная героиня в какой-то степени становится новым человеком. По этой причине песню назвали лучшей в ленте, так как ее текст и мелодия больше всех углубляется в развитие персонажа.