Костромская область получит миллиард рублей из федерального бюджета

КОСТРОМА, 28 ноя – РИА Новости. Правительство РФ поддержало обращение губернатора Правительство РФ поддержало обращение губернатора Костромской области Сергея Ситникова по выделению региону дополнительных финансовых средств и до конца года направит в регион более 1 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.

Отмечается, что такое решение было принято в четверг на заседании правительства страны.

"Эти средства будут направлены на выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы, а также на решение первоочередных задач, связанных с улучшением уровня и качества жизни людей при реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

Сергей Ситников от имени руководителей регионов поблагодарил за дополнительную поддержку правительство России и отметил, что берет под личный контроль использование средств в Костромской области.

"Хочу выразить вам искреннюю признательность за понимание проблем регионов, действенное участие в решении вопросов каждого субъекта Российской Федерации", - сказал губернатор, добавив, что Костромская область "рачительно использует каждый бюджетный рубль".

Как отметил глава региона, за 10 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Костромской области исполнены с ростом на 2,2 миллиарда рублей или на 11%.