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Костромская область
Костромская область
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РИА Новости

Костромская область получит миллиард рублей из федерального бюджета

21:18 28.11.2019
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкКострома
Кострома
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Кострома. Архивное фото
КОСТРОМА, 28 ноя – РИА Новости. Правительство РФ поддержало обращение губернатора Костромской области Сергея Ситникова по выделению региону дополнительных финансовых средств и до конца года направит в регион более 1 миллиарда рублей, сообщила администрация региона.
Отмечается, что такое решение было принято в четверг на заседании правительства страны.
"Эти средства будут направлены на выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы, а также на решение первоочередных задач, связанных с улучшением уровня и качества жизни людей при реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.
Сергей Ситников от имени руководителей регионов поблагодарил за дополнительную поддержку правительство России и отметил, что берет под личный контроль использование средств в Костромской области.
"Хочу выразить вам искреннюю признательность за понимание проблем регионов, действенное участие в решении вопросов каждого субъекта Российской Федерации", - сказал губернатор, добавив, что Костромская область "рачительно использует каждый бюджетный рубль".
Как отметил глава региона, за 10 месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Костромской области исполнены с ростом на 2,2 миллиарда рублей или на 11%.
"За счет прироста доходов снижен объем государственного долга региона. Обязательства сокращены на 1,6 миллиарда рублей. Долговая нагрузка снижена со 135 до 96% собственных доходов бюджета", - информируют власти.
Сусанинская площадь в Костроме
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Костромская областьСергей СитниковКостромская областьКостромаЭкономика
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