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РИА Новости

Яровая призвала разработать критерии по капиталу для многодетных семей

20:43 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать критерии предоставления семейного капитала семьям с четырьмя и более детьми.
"В дополнение к общей программе материнского капитала предлагаем разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", - сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
Она также считает необходимым предусмотреть в Национальном плане действий с 2021 года дополнительные меры по повышению престижа семьи и устойчивости брака как фактора благополучия и воспитания детей. Кроме того, вице-спикер Госдумы предложила министерству культуры совместно с министерством спорта и Минкомсвязи разработать и включить в нацпроект "Культура" программу проведения общесемейных мероприятий во всех субъектах, например, семейных фестивалей и конкурсов "Папа, мама, я – дружная семья".
Еще одним дополнением в систему укрепления института семьи и создания благоприятных условий для развития детей, считает Яровая, может стать разработка и включение в нацпроект "Жилье и городская среда" мер, касающихся создания комфортной городской среды для семейного и детского отдыха.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
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