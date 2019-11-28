Яровая призвала разработать критерии по капиталу для многодетных семей

"В дополнение к общей программе материнского капитала предлагаем разработать критерии предоставления семейного капитала семьям со стабильным зарегистрированным браком, имеющим четырех и более детей", - сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она также считает необходимым предусмотреть в Национальном плане действий с 2021 года дополнительные меры по повышению престижа семьи и устойчивости брака как фактора благополучия и воспитания детей. Кроме того, вице-спикер Госдумы предложила министерству культуры совместно с министерством спорта и Минкомсвязи разработать и включить в нацпроект "Культура" программу проведения общесемейных мероприятий во всех субъектах, например, семейных фестивалей и конкурсов "Папа, мама, я – дружная семья".