В Щелкове открылся мост через Клязьму

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Щелкове открыт мост через реку Клязьму, старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала В Щелкове открыт мост через реку Клязьму, старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360"

Двухполосный мост длиной 1,5 километра через Клязьму соединил центральную и заречную части Щелкова. Цель строительства этого сооружения – избавить горожан от пробок в центре населенного пункта. Теперь конструкция будет отсекать поток транспорта, который направляется в сторону Фрязина и промзоны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал этот проект важным.

"Мост готов, запускайте. Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта. Вперед!", – сказал он.

Строители приступили к возведению моста в 2018 году. Это была одна из самых важных строек в Щелкове. Благодаря новой конструкции теперь разгрузится главная транспортная артерия города – Пролетарский проспект. Мост позволит перенаправить около 25% транспорта, который сейчас идет через центр.