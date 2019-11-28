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РИА Новости

В Щелкове открылся мост через Клязьму

20:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевМногоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
Многоквартирные дома и садовые участки в городе Щелково
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Щелкове открыт мост через реку Клязьму, старт движению дал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
Двухполосный мост длиной 1,5 километра через Клязьму соединил центральную и заречную части Щелкова. Цель строительства этого сооружения – избавить горожан от пробок в центре населенного пункта. Теперь конструкция будет отсекать поток транспорта, который направляется в сторону Фрязина и промзоны.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал этот проект важным.
"Мост готов, запускайте. Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта. Вперед!", – сказал он.
Строители приступили к возведению моста в 2018 году. Это была одна из самых важных строек в Щелкове. Благодаря новой конструкции теперь разгрузится главная транспортная артерия города – Пролетарский проспект. Мост позволит перенаправить около 25% транспорта, который сейчас идет через центр.
На строительство моста ушло 594 миллиона рублей, 524 из них – из областного бюджета.
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