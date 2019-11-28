Мусорный полигон "Воловичи" в Коломне закроют 29 ноября

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Полигон "Воловичи" в подмосковной Коломне закроют 29 ноября в 10.00. Об этом рассказал глава города Денис Лебедев, сообщил телеканал "360".
"Завтра у меня основное мероприятие – это выполнение вашего поручения, которое было дано вами мне при открытии ТКО "Мячково", это закрытие полигона "Воловичи". Завтра я собираю людей, которые стояли тогда на переходах, беру замок, и мы закрываем полигон "Воловичи", – отметил он во время эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Рекультивация комплекса начнется в 2021 году. Необходимость в этом мероприятии особо подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы не просто закроем "Воловичи". Мы обязательно сделаем проект рекультивации полигона, чтобы он не портил вид, не доставлял хлопот. Мало того, что надо закрыть полигон – надо вложить деньги в его рекультивацию, дегазацию", – рассказал губернатор.
По его словам, это большая программа, которую поддержал президент России Владимир Путин. Благодаря участию главы государства наводится порядок на свалках, открытых в XX веке.