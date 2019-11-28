Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданного по закону об устойчивой работе рунета, возглавил Сергей Хуторцев, ранее работавший советником президента Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, созданного по закону об устойчивой работе рунета, возглавил Сергей Хуторцев, ранее работавший советником президента "Ростелекома" , сообщил РИА Новости источник в ИТ-отрасли.

"Насколько я знаю, центр возглавил Хуторцев. Мне стало известно об этом назначении около недели назад", - сказал собеседник агентства.

Согласно закону об устойчивом рунете, центр создан в составе ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), подведомственного Роскомнадзору . Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сказал РИА Новости, что в самом Роскомнадзоре такого сотрудника нет. В "Ростелекоме" сказали, что Хуторцев действительно ранее работал в компании, но на данный момент не является ее сотрудником.

Закон об устойчивой работе российского сегмента сети интернет, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступил в силу 1 ноября. Закон предусматривает, что устойчивость и безопасность функционирования сети интернет на территории РФ должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей, а Роскомнадзор будет координировать эту работу.

Для этого в составе радиочастотной службы и создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых экстраординарных ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Роскомнадзору закон дает возможность в случае выявления угроз функционированию рунета централизовано управлять сетями связи через установленные на них технические средства. Оборудование операторам бесплатно предоставит Роскомнадзор. Правительство определяет порядок централизованного управления сетью, включая виды угроз, регламент их определения и меры по их устранению.