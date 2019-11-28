Кубань запустит краевую программу по обновлению парка сельхозтехники

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Краснодарский край запустит региональную программу по обновлению парка сельхозтехники, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"По инициативе губернатора региона Вениамина Кондратьева, аграрии Краснодарского края смогут приобретать сельхозтехнику кубанских производителей со скидкой 10%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая краевая программа по обновлению парка сельскохозяйственной техники начинает работать в следующем году. Согласно ее условиям, можно будет закупать технику и оборудование у промышленных машиностроителей региона со скидкой, пояснили в департаменте промышленной политики края. При этом производителям техники из краевого бюджета будут выплачиваться средства, компенсирующие эту скидку.

"По просьбам аграриев мы запускаем собственную краевую программу по обновлению сельхозтехники. На эти цели уже заложено 80 миллионов рублей. Это важный шаг для развития всей отрасли", – приводятся в сообщении слова главы региона. Уточняется, что программа разработана по аналогии с действующей федеральной, направленной на поддержку отечественного сельского хозяйства и сельхозмашиностроения.