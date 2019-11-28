В Вологодской области увеличат расходы на лекарства для льготников

ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в следующем году планируют закупить лекарственные препараты для областных льготников на 1,145 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Необходимая сумма запланирована в бюджете области на 2020 год.

"Как правило, мы проводим закупки на период до девяти месяцев. И, начиная с августа, корректируем заявку на четвертый квартал. Это​ связано с тем, что в течение года увеличивается количество пациентов, страдающих, в том числе, сахарным диабетом, онкопатологией и другими заболеваниями из-за​ роста числа выявленных в рамках профилактических осмотров и диспансеризации", - пояснил Бутаков.

Если ранее количество больных сахарным диабетом за год увеличивалось на 5%, то в 2019 году рост составил 14%. Для лекарственного обеспечения вновь выявленных пациентов в октябре из областного бюджета дополнительно были выделены 19 миллионов рублей.