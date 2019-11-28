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РИА Новости

В Вологодской области увеличат расходы на лекарства для льготников

17:57 28.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Власти Вологодской области в следующем году планируют закупить лекарственные препараты для областных льготников на 1,145 миллиарда рублей, что на 300 миллионов рублей больше, чем в 2019 году, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.
Необходимая сумма запланирована в бюджете области на 2020 год.
"Как правило, мы проводим закупки на период до девяти месяцев. И, начиная с августа, корректируем заявку на четвертый квартал. Это​ связано с тем, что в течение года увеличивается количество пациентов, страдающих, в том числе, сахарным диабетом, онкопатологией и другими заболеваниями из-за​ роста числа выявленных в рамках профилактических осмотров и диспансеризации", - пояснил Бутаков.
Если ранее количество больных сахарным диабетом за год увеличивалось на 5%, то в 2019 году рост составил 14%. Для лекарственного обеспечения вновь выявленных пациентов в октябре из областного бюджета дополнительно были выделены 19 миллионов рублей.
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"Учитывая статистику выявления больных, региональный департамент здравоохранения уже провел ряд закупок лекарств на 2020 год для пациентов с сахарным диабетом", - добавил Бутаков.
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Вологодская областьЗдоровье - Общество
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