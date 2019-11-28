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РИА Новости

В Омске открылся международный форум соотечественников

17:35 28.11.2019 (обновлено: 17:37 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 28 ноя - РИА Новости. Международный форум "Омская область и соотечественники. 10 лет вместе" открылся в четверг в Омске в юбилейный для региона год в реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщает облправительство.
Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил участников форума с началом работы и напомнил, что за десять лет в Омскую область переехали жить свыше 38 тысяч соотечественников из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в этом году прибыли 4,4 тысячи человек. Омская область входит в десятку регионов с наибольшим количеством переселенцев.
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"Принципиально важно, что к нам едут трудоспособного возраста люди, образованные. В последние годы идет рост по уровню квалификации переезжающих к нам соотечественников, 77% из них имеют высшее, среднее профессиональное образование. Это как раз люди, которые задействованы в экономике региона, создающие свой бизнес, предприимчивые люди с опытом работы, которые трудятся на предприятиях, едут работать в село. С одной стороны, за счет соотечественников идет восполнение кадровых ресурсов, с другой стороны, еще раз подчеркну, - это высококвалифицированные рабочие руки", - сказал глава региона.
Бурков отметил, что успешной адаптации переселенцам в Омской области способствуют не только предоставляемые меры социальной поддержки, но и исторически сложившаяся особенность региона - на протяжении веков на территории Омской области в мире и согласии проживают представители 120 национальностей и этнических групп.
"Как показывает анализ ситуации, приехавшие к нам люди действительно становятся патриотами своей новой Родины. Они создают семьи, рожают детей, строят дома, работают на производстве, на селе, создают свое дело. Это очень важно. И за счет того, что у нас многонациональный регион, им более комфортно, легче адаптироваться, чем в других регионах. Мы сегодня по количеству переселившихся соотечественников первые в Сибири, а по стране – седьмые среди всех субъектов федерации. Это говорит о том, что здесь людям комфортно", - считает губернатор.
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Власти региона помогают переселенцам в решении жилищных проблем, трудоустройстве, выплачивают "подъемные". "Понимая проблему дефицита рабочих мест, мы подняли размер поддержки тем, кто готов заняться бизнесом и создать свое дело. С этого года мы увеличили в три раза объем финансовой помощи начинающим предпринимателям", - добавил глава региона.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьОмскРоссияОбщество
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