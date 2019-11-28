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РИА Новости

Удмуртия и Финляндия намерены сотрудничать в сфере туризма

17:32 28.11.2019
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© "Дом.РФ"Благоустройство Центральной площади Ижевска
Благоустройство Центральной площади Ижевска
© "Дом.РФ"
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии и официальные представители Финляндии в ходе круглого стола договорились продолжать сотрудничество в сфере промышленности и увеличить взаимный туристический поток, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
Глава республики Александр Бречалов и полномочный посол Финляндии в Москве Микко Хаутала в рамках визита финской делегации в Удмуртию обсудили экономические, социальные и культурные взаимоотношения.
По словам Бречалова, жителей Финляндии и Удмуртии связывает общая языковая группа, схожие особенности менталитета, следовательно, возможно найти общие точки роста не только в культурной сфере, но и в экономике. "Совместные проекты уже есть. Буквально вчера деревообрабатывающее предприятие "Восток-Ресурс" в поселке Ува запустило новую линию с финским оборудованием и теперь готово утроить объем выпускаемой продукции. Импортировать оборудование, чтобы увеличить экспорт продукции – это очень хорошая формула", - сказал на встрече руководитель региона.
Бречалов рассказал, что бизнес-миссия предприятий Удмуртии в Финляндию состоялась в 2017 году и по ее результатам, например, строительная компания "Уралэкомаш" вышла на финский рынок со своим оборудованием. "У нас уже есть взаимодействие. Объем экспорта растет третий год, но цифры еще не велики. У нас намного больше и потребностей, и возможностей. Сейчас начинается конструктивная отработка реальных предложений. И не только в области промышленности. Например, должна быть интеграция календарей событийного туризма. Она позволит кратно увеличить туристический поток в обоих направлениях. Это тоже часть экономики", - добавил глава Удмуртии.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
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Хаутала в свою очередь отметил, что экономические отношения очень важны, потому что Удмуртия - промышленный регион, и есть возможность построить взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на то, что у Финляндии большие перспективы и на европейском рынке. При этом он согласился, что важно развивать и туристический бизнес. "Деревообработка и переработка мусора - это хорошие примеры сотрудничества на сегодняшний день. Но работать мы будем и по развитию туризма, и по обучению. Это такие же дополнительные рабочие места, социальные гарантии. В Финляндии более 20 % шенгенских виз выдается в Россию. Это востребованное направление. В прошлом году вашу страну посетили более одного миллиона финнов", - сказал он.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаУдмуртияФинляндияРоссияЭкономика
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