Воронежский аэропорт возобновил работу после ледяного дождя

По данным онлайн-табло, были задержаны рейсы из Воронежа в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", вылет в Якутск, а также прилет самолетов из Антальи и "Внуково" с последующим вылетом обратно. Причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого коэффициент сцепления покрытия взлетно-посадочной полосы составлял 0,31.