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РИА Новости

Воронежский аэропорт возобновил работу после ледяного дождя

17:31 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛетное поле аэропорта
Летное поле аэропорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Летное поле аэропорта. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Воронежа возобновил в штатном режиме работу по отправке и приему самолетов после ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
По данным онлайн-табло, были задержаны рейсы из Воронежа в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", вылет в Якутск, а также прилет самолетов из Антальи и "Внуково" с последующим вылетом обратно. Причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого коэффициент сцепления покрытия взлетно-посадочной полосы составлял 0,31.
Гололедица. Архивное фото.
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"Сейчас работаем в штатном режиме, обледенение сняли", - сказал собеседник агентства.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. Аэропорт в настоящее время работает с 34 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек, Ош, Душанбе, Ташкент.
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