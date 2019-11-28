Воронежский аэропорт возобновил работу после ледяного дождя

ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Воронежа возобновил в штатном режиме работу по отправке и приему самолетов после ледяного дождя, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
По данным онлайн-табло, были задержаны рейсы из Воронежа в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", вылет в Якутск, а также прилет самолетов из Антальи и "Внуково" с последующим вылетом обратно. Причиной задержек стал ледяной дождь, из-за которого коэффициент сцепления покрытия взлетно-посадочной полосы составлял 0,31.
"Сейчас работаем в штатном режиме, обледенение сняли", - сказал собеседник агентства.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Воронежа позволила ему с апреля 2014 года принимать воздушные суда класса Boeing 737 и Airbus А319. Аэропорт в настоящее время работает с 34 авиакомпаниями и обслуживает регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Калининград, Норильск, Стамбул, Минск, Ереван, Бишкек, Ош, Душанбе, Ташкент.
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