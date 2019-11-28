В Пензе главу финансовой пирамиды приговорили к трем годам колонии

ПЕНЗА, 28 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Пензы в четверг приговорил к 3 годам лишения свободы главу ООО "Инвест-Гарант" Наталью Симакину, деятельность которого правоохранители признали "финансовой пирамидой", сообщила прокуратура области.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в Пензенской области арестованы четверо организаторов и активных участников "финансовой пирамиды", которая с 2012 года через рекламу в СМИ привлекала деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов от инвестирования сбережений в проекты на рынке недвижимости. Но, по данным полиции, выплаты производились за счет поступления средств от новых клиентов.

Всего на территории шести субъектов РФ действовали девять филиалов этой "пирамиды", объединенных общим центром управления в Пензе. По предварительным данным МВД, число пострадавших превышает 3 тысячи человек, которым причинен ущерб на сумму более миллиарда рублей. Прокуратура в августе прошлого года передала это дело в отношении учредителя "Инвест-Гаранта" Симакиной и других фигурантов из полиции в СК.

"В Пензе суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве руководителя ООО "Инвест-Гарант" в отношении 6 потерпевших... Суд с учетом позиции гособвинителя назначил … (Симакиной) наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших взысканы денежные суммы, переданные подсудимой в июне 2018 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Симакина в июне прошлого года обманным путем получила под расписку от шести вкладчиков более 2,2 миллиона рублей, но обещание о возврате денег через 1-2 дня не выполнила, распорядившись средствами потерпевших по своему усмотрению.

По данным прокуратуры, Симакина вину отрицает, но суд признал ее виновной по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.