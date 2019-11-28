В Чувашии сняты возрастные ограничения для "земских докторов"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Правительство Чувашской Республики сняло возрастные ограничения медработникам (врачам, фельдшерам), прибывшим на работу в сельские населенные пункты, поселки, города с населением до 50 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской республики, в настоящее время общая потребность во врачах составляет 411 человек, в средних медицинских работниках — 294 человека.

При снятии возрастных ограничений по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" участниками программы смогут стать ещё свыше 1200 врачей и более 250 фельдшеров. Потенциальными участниками могут стать около 300 врачей и 60 фельдшеров.

На сегодня по программам "Земский доктор" трудоустроилось свыше 460 врачей, а "Земский фельдшер" – почти 50 специалистов.