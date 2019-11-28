Владимир Нетесов: Воронежская область поддержит федеральные программы

Депутаты Воронежской областной думы обсудили проект регионального бюджета-2020, доработанный, в том числе, с учетом депутатских предложений. О корректировках бюджета, о реализации на территории региона федеральных программ рассказал РИА Новости председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

— Владимир Иванович, какие последние изменения были внесены в бюджет Воронежской области 2020 года?

— Большой объем корректировок доходной части связан с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в объеме около 13 миллиардов рублей. Из них более 1,5 миллиарда рублей дотаций будет направлено на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Отмечу, что дополнительные средства пришли в регион, в том числе, в рамках продолжения реализации приоритетных нацпроектов. В целом на 2020 год расходы на эти цели составят 22 миллиарда 848 миллионов рублей, из которых 13 миллиардов 330 миллионов рублей это федеральные средства и 9 миллиардов 417 миллионов рублей – доля софинансирования из областного бюджета.

— Какие нацпроекты, реализуемые в области, получат наибольшую финансовую поддержку?

— Больше всего средств будет направлено в следующем году на реализацию нацпроекта "Демография" — 6 миллиардов 114 миллионов рублей, "Здравоохранение" — 5 миллиардов 870 миллионов рублей и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" — 3 миллиарда 787 миллионов рублей.

– После "нулевого" чтения бюджета депутаты облдумы внесли ряд предложений по корректировке расходных статей? Чем они вызваны?

– Формирование статей бюджета в Воронежской области с каждым годом происходит во все более открытой обстановке, с учетом мнения жителей региона. Мои коллеги-парламентарии по просьбе воронежцев предложили направить дополнительные средства на здравоохранение, в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин, реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Дополнительно предусмотрено выделение более миллиарда рублей на начальный этап строительства в 2020 году значимых для области объектов здравоохранения, таких как хирургический корпус областного онкодиспансера, новый корпус для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями на базе областной детской клинической больницей N1 и новый корпус детского противотуберкулезного диспансера.

Кроме того, в рамках средств, предусмотренных на областную адресную инвестпрограмму, перераспределено финансирование, что позволит направить 913,5 миллиона рублей на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка "Масловский" и ОЭЗ промышленного типа "Центр".

Как и в текущем году, предусмотрено более 2 миллиардов рублей на продолжение в 2020 году региональной адресной программы капремонта объектов социальной сферы.

Благодаря дополнительным 13 миллиардам рублей, направленным из федерального бюджета, дополнительные средства пойдут на софинансироваие строительства объектов здравоохранения, образования, дальнейшее создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализацию мероприятий в сфере реабилитации инвалидов.

– Воронежская область – регион с большим аграрным потенциалом. Какие средства заложены на АПК?

- На госпрограмму "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" в 2020 году планируется направить 9,7 миллиарда рублей. Средства заложены на техническую и технологическую модернизацию, развитие отраслей АПК и пищевой и перерабатывающей промышленности. На стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе направлено 3,7 миллиарда рублей, это почти в 3,5 раза больше средств, чем в текущем году.

В 2020 году на комплексное развитие сельских территорий планируется направить почти 1,6 миллиарда рублей.

— Каковы на данный момент параметры бюджета Воронежской области на 2020 год?

— С учетом изменений, доходы областного бюджета составят более 123 миллиардов 644 миллионов рублей, расходы – 124 миллиарда 219 миллионов рублей. Соответственно, дефицит бюджет уточнен с 2 миллиардов 900 миллионов рублей к нулевому чтению до 574 миллионов рублей к первому чтению.

Впервые регион получил такие масштабные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это позволит значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36 миллиардов 345 миллионов рублей, и эта сумма в течение следующего года будет еще расти. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев.

- Насколько бюджет области социально-ориентированный?