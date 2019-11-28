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РИА Новости

На Смоленщине введут допмеры поддержки семей с детьми

16:38 28.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области
СМОЛЕНСК, 28 ноя – РИА Новости. В ближайшие дни в смоленскую областную думу будет внесен законопроект о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области", сообщил губернатор области Алексей Островский.
"Для улучшения демографической ситуации в регионе, поддержки смоленских семей профильный департамент по моему указанию подготовил проект областного закона, который в ближайшие дни будет внесен в региональный парламент и рассмотрен на декабрьской сессии областной Думы", - сказал глава региона на встрече с молодыми смоленскими семьями .
При этом Островский выразил надежду, что законопроект поддержит большинство депутатов.
"На основании этого закона мы вводим новую меру социальной поддержки – семьи, в которых с 1 января 2020 года будут рождаться [или усыновляться] вторые и последующие дети, смогут получить региональный материнский капитал. Если сейчас у нас родители получают данную выплату на третьего ребенка, то после принятия закона смоляне смогут воспользоваться этой мерой поддержки, родив [или усыновив] второго и последующих детей. Размер регионального материнского капитала составит 163,3 тысячи рублей. Его можно будет направить как на улучшение жилищных условий, так и на получение образования ребенком. Поэтому уверен, что для многих смоленских семей, которые планируют второго и последующих детей, это будет хорошая новость и хорошее подспорье. Такова моя принципиальная позиция, поэтому мы идем на этот шаг", - заявил губернатор.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
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