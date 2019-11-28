Ученые обнаружили, что у динозавра зубы менялись каждые два месяца

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы обновлялись очень быстро. Результаты исследования Ученые выяснили, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы обновлялись очень быстро. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Американские палеонтологи из Университета штата Огайо и Университета Адельфи в Нью-Йорке изучили ископаемые остатки зубов плотоядного динозавра рода Majungasaurus, который жил на Мадагаскаре 70 миллионов лет назад.

Ученые выяснили, что эти животные обновляли все свои зубы примерно каждые два месяца. Это в несколько раз быстрее, чем у других плотоядных динозавров и примерно так же быстро, как у некоторых видов травоядных динозавров и современных акул.

"Это означает, что они быстро истирали зубы, возможно, потому, что грызли кости, — приводятся в пресс-релизе Университета Адельфи слова руководителя исследования Майкла Д'Эмика (Michael D. D'Emic). — Независимыми доказательствами этого служат соразмерные зубам майюнгазавра царапины и выбоины на костях животных, которые были их добычей".

Ученые использовали коллекцию ископаемых зубов для изучения микроскопических линий на зубах, фиксирующих, подобно годовым кольцам деревьев, скорость роста. Только, в отличие от деревьев, новые слои зубной ткани у динозавров образовывались ежедневно.

"Некоторые животные, например грызуны, сегодня тоже грызут кости. Для них это способ получения важных питательных веществ, — объясняет Д’Эмик. — Это требует исключительно крепких зубов. У майюнгазавра они были не очень прочными, зато были очень высокие темпы замещения. Это наша рабочая гипотеза".

С помощью компьютерной томографии исследователи просветили неповрежденные челюсти древних животных и получили изображения еще непрорезавшихся зубов, формирующихся глубоко внутри костей. Это позволило им перепроверить свои результаты, полученные при анализе линий роста зубной ткани.

Ученые отмечают, что такие показатели замены зубов не являются общей чертой всех динозавров. Из нескольких сотен видов плотоядных динозавров, обитавших на Земле, исследователи на сегодняшний день проанализировали зубы лишь нескольких. В частности, в данной работе, помимо майюнгазавра, приводятся данные еще по двум видам хищных динозавров — аллозавру и цератозавру. У этих позднеюрских теропод новые зубы вырастали примерно каждые 100 дней.