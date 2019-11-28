Горнолыжный сезон откроют в Дмитрове 7 декабря

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фестивалем "Спорт! Снег! Смех!" в Дмитрове 7 декабря откроется горнолыжный сезон. Об этом сообщил телеканал Фестивалем "Спорт! Снег! Смех!" в Дмитрове 7 декабря откроется горнолыжный сезон. Об этом сообщил телеканал "360"

Для проведения фестиваля подготовили две площадки. Одна из них – клуб Леонида Тягачева. Это один из главных горнолыжных курортов Подмосковья. Там сейчас тренируются сборные России по сноуборду и горным лыжам. Главное преимущество площадки – искусственный снег, поэтому кататься там можно уже сейчас.

В рамках фестиваля "Спорт! Снег! Смех!" проведут массовый лыжный спуск. Также на празднике выступят музыканты и артисты.

В Дмитрове пройдет очень большое мероприятие "Спорт! Снег! Смех!". Будет большой праздник в центре города и на четырех курортах. Именно 7 декабря "Степаново", "Сорочаны", "Целеево" и центр Тягачева откроют свои склоны. Там как раз сейчас идет искусственное заснеживание. Милости просим всех, подмосквичей и соседей!" – пригласила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Начало мероприятия запланировано на 12.00. А через час участники должны свяжутся в прямом эфире с центральной площадью Дмитрова.

Те, кто не собирается участвовать в спуске, смогут найти себе другое развлечение. С 13.00 до 13.30 и с 15.40 до 16.40 для них выступит театр "Арлекин", с 13.30 до 15.00 и с 16.40 до 17.20 – детский музыкальный театр "Колесо". С 17.40 до 18.00 все желающие смогут потанцевать.

Другая площадка фестиваля – главная площадь Дмитрова. Там в 10.00 начнется вторая часть праздника. Гости смогут поучаствовать в гонках на радиоуправляемых елках, а также посетить интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты, мастер-класс по керлингу и танцевальный флешмоб.