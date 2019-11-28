Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-11-28T16:23+0300
https://ria.ru/20191128/1561713384.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156171/26/1561712688_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_ce8cc581404798ae18d997a7da385161.jpg
РИА Новости

Горнолыжный сезон откроют в Дмитрове 7 декабря

16:23 28.11.2019
33
© РИА Новости / Руслан КривобокОтдыхающие на территории горнолыжного подмосковного центра "Степаново" в городе Яхрома
Отдыхающие на территории горнолыжного подмосковного центра Степаново в городе Яхрома
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Фестивалем "Спорт! Снег! Смех!" в Дмитрове 7 декабря откроется горнолыжный сезон. Об этом сообщил телеканал "360".
Для проведения фестиваля подготовили две площадки. Одна из них – клуб Леонида Тягачева. Это один из главных горнолыжных курортов Подмосковья. Там сейчас тренируются сборные России по сноуборду и горным лыжам. Главное преимущество площадки – искусственный снег, поэтому кататься там можно уже сейчас.
В рамках фестиваля "Спорт! Снег! Смех!" проведут массовый лыжный спуск. Также на празднике выступят музыканты и артисты.

В Дмитрове пройдет очень большое мероприятие "Спорт! Снег! Смех!". Будет большой праздник в центре города и на четырех курортах. Именно 7 декабря "Степаново", "Сорочаны", "Целеево" и центр Тягачева откроют свои склоны. Там как раз сейчас идет искусственное заснеживание. Милости просим всех, подмосквичей и соседей!" – пригласила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Начало мероприятия запланировано на 12.00. А через час участники должны свяжутся в прямом эфире с центральной площадью Дмитрова.
Те, кто не собирается участвовать в спуске, смогут найти себе другое развлечение. С 13.00 до 13.30 и с 15.40 до 16.40 для них выступит театр "Арлекин", с 13.30 до 15.00 и с 16.40 до 17.20 – детский музыкальный театр "Колесо". С 17.40 до 18.00 все желающие смогут потанцевать.
Другая площадка фестиваля – главная площадь Дмитрова. Там в 10.00 начнется вторая часть праздника. Гости смогут поучаствовать в гонках на радиоуправляемых елках, а также посетить интерактивные фотозоны, парк ледяных скульптур, фудкорты, мастер-класс по керлингу и танцевальный флешмоб.
Вечером всех ждет большой концерт при поддержке радио Energy и салют.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская областьДмитров
Рекомендуем
Горнолыжная база Морозная в Камчатском крае
Горнолыжный сезон стартует на Камчатке 30 ноября
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
Сотрудник ГИБДД
В Уфе грузовик столкнулся с поездом
Аэропорт Шереметьево
В Шереметьево вынужденно сел бизнес-джет из-за проблем с шасси
Хурма
Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали законопроект о выходном дне 31 декабря
Ученицы на занятии по физике
Новая система допобразования детей работает в Подмосковье
Город Коломна. Архивное фото
Пятнадцать городов вошли в областной турпроект "Зима в Подмосковье"
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Распродажи в столичных магазинах
Эксперты рассказали, что стоит покупать во время "черной пятницы"
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
11 аварийных домов Ногинска расселят до конца года
Салат Оливье с крабами и домашним майонезом
Три рецепта "Оливье": классический, советский и современный
Капитальный ремонт в подъезде жилого дома
Более 12,4 тысячи подъездов отремонтировали в МО с начала года
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Ремонт 11 искусственных сооружений завершился в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния