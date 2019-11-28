"Т Плюс" обеспечит паром завод "Лукойла" в Нижегородской области

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. " . " Т Плюс " обеспечит тепловой энергией в виде пара производственную площадку "Лукойла" в городе Кстово Нижегородской области, следует из релиза "Т Плюс".

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер и генеральный директор "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.

"Т Плюс" обеспечит текущую и перспективную потребность ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в паре общим объемом 8,5 миллиона Гкал", - говорится в сообщении.

Завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является крупнейшим потребителем тепловой энергии Новогорьковской ТЭЦ "Т Плюс". Как подчеркивает компания, долгосрочный договор теплоснабжения производства стал одним из крупнейших аналогичных соглашений, заключенных в России.

Договор предусматривает параллельное развитие теплоисточника и производства. С запуском на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" нового комплекса переработки нефтяных остатков потребность завода в паре увеличится.