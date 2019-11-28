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РИА Новости

"Т Плюс" обеспечит паром завод "Лукойла" в Нижегородской области

16:26 28.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Безносов / Перейти в фотобанкРабота нефтеперерабатывающего предприятия ОАО "Лукойл-Нефтеоргсинтез" (Кстово, Нижегородская область)
Работа нефтеперерабатывающего предприятия ОАО Лукойл-Нефтеоргсинтез (Кстово, Нижегородская область)
© РИА Новости / Михаил Безносов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. "Т Плюс" обеспечит тепловой энергией в виде пара производственную площадку "Лукойла" в городе Кстово Нижегородской области, следует из релиза "Т Плюс".
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер и генеральный директор "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" Андрей Богданов.
"Т Плюс" обеспечит текущую и перспективную потребность ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в паре общим объемом 8,5 миллиона Гкал", - говорится в сообщении.
Завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" является крупнейшим потребителем тепловой энергии Новогорьковской ТЭЦ "Т Плюс". Как подчеркивает компания, долгосрочный договор теплоснабжения производства стал одним из крупнейших аналогичных соглашений, заключенных в России.
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Договор предусматривает параллельное развитие теплоисточника и производства. С запуском на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" нового комплекса переработки нефтяных остатков потребность завода в паре увеличится.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% рынка теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсКстово
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