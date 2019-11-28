Руденя: в Верхневолжье в этом году отремонтировали 555 км дорог

ТВЕРЬ, 28 ноя – РИА Новости. В текущем году в Тверской области были отремонтированы 555 километров дорог – это в полтора раза больше прошлогодних показателей, сообщил губернатор области . В текущем году в Тверской области были отремонтированы 555 километров дорог – это в полтора раза больше прошлогодних показателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя

Одним из вопросов, который в числе первых обсуждался на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров, был вопрос о

реализации в регионе программы дорожных работ и задачах дорожной отрасли на 2020-2022 годы.

"В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В 2019 году началась реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 километров дорог", - сказал глава региона.

По данным пресс-службы областного правительства, общий объём дорожного фонда региона в 2019 году составил почти 11 миллиардов рублей. Из них около трех миллиардов рублей были направлены в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ.

Впервые в этом году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на повышение безопасности дорожного движения.

Губернатор определил задачи на ближайшие три года. Среди них - расширение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличение объемов капитального ремонта, тщательный контроль качества дорожных работ в соответствии с региональными стандартами.