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Тверская область
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье в этом году отремонтировали 555 км дорог

16:11 28.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 ноя – РИА Новости. В текущем году в Тверской области были отремонтированы 555 километров дорог – это в полтора раза больше прошлогодних показателей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
Одним из вопросов, который в числе первых обсуждался на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров, был вопрос о
реализации в регионе программы дорожных работ и задачах дорожной отрасли на 2020-2022 годы.
"В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В 2019 году началась реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 километров дорог", - сказал глава региона.
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По данным пресс-службы областного правительства, общий объём дорожного фонда региона в 2019 году составил почти 11 миллиардов рублей. Из них около трех миллиардов рублей были направлены в качестве поддержки муниципалитетам на проведение дорожных работ.
Впервые в этом году были предоставлены субсидии муниципальным образованиям на повышение безопасности дорожного движения.
Губернатор определил задачи на ближайшие три года. Среди них - расширение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличение объемов капитального ремонта, тщательный контроль качества дорожных работ в соответствии с региональными стандартами.
Особое внимание Руденя обратил на необходимость чёткого соблюдения планов-графиков работ и качественную подготовку проектной документации.
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Тверская областьИгорь Руденя
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