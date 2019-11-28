Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу

ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в четверг.
"Снова в госпитале", - написал Валенса в своем профиле в Facebook и разместил фотоснимок на больничной койке.
В свою очередь сотрудник Валенсы Мирослав Щерба уточнил, что Валенса находится в госпитале на обследовании. "Я хотел бы проинформировать, что господин президент Лех Валенса находится на обследовании в госпитале", - написал он в Twitter.
"То, как долго он будет пребывать в госпитале, решат врачи", - добавил Щерба.
Ранее Валенса был госпитализирован в 2017 и 2018 годах, в частности, из-за кардиологических проблем.
Валенса - первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990-1995 годах.