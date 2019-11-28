Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу

"Снова в госпитале", - написал Валенса в своем профиле в Facebook и разместил фотоснимок на больничной койке.

В свою очередь сотрудник Валенсы Мирослав Щерба уточнил, что Валенса находится в госпитале на обследовании. "Я хотел бы проинформировать, что господин президент Лех Валенса находится на обследовании в госпитале", - написал он в Twitter.