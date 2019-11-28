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РИА Новости

Бывший президент Польши Лех Валенса попал в больницу

16:02 28.11.2019 (обновлено: 16:04 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в четверг.

"Снова в госпитале", - написал Валенса в своем профиле в Facebook и разместил фотоснимок на больничной койке.

В свою очередь сотрудник Валенсы Мирослав Щерба уточнил, что Валенса находится в госпитале на обследовании. "Я хотел бы проинформировать, что господин президент Лех Валенса находится на обследовании в госпитале", - написал он в Twitter.
"То, как долго он будет пребывать в госпитале, решат врачи", - добавил Щерба.
Ранее Валенса был госпитализирован в 2017 и 2018 годах, в частности, из-за кардиологических проблем.
Валенса - первый руководитель профсоюза "Солидарность", президент Польши в 1990-1995 годах.
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