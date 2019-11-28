В Луганске завершили разгрузку автомобилей гумконвоя МЧС России

ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Автомобили 93-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске, автоколонна отправилась обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 21 ноября.
"Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена, машины начали движение в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС ЛНР, в четверг 11 автомобилей в составе гуманитарного конвоя доставили в ЛНР более 117 тонн гуманитарного груза, в том числе продуктовые наборы для детей в возрасте от года до трех лет, а также медицинские препараты и расходные материалы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
18 мая 2015, 12:34Швейцария намерена отправить в Донецк второй конвой с гумпомощьюСледующий груз планируем направить в Донецк в середине июня, заявил уполномоченный Федерального совета Швейцарии по гуманитарной помощи Мануэль Бесслер. По его словам, второй конвой также будет содержать химические реагенты для очистки воды.