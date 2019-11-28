Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T15:42+0300
https://ria.ru/20191128/1561711141.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152706/43/1527064378_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_ba8994b7e2fae91f654a257a25fb400d.jpg
РИА Новости

В Луганске завершили разгрузку автомобилей гумконвоя МЧС России

15:42 28.11.2019
21
© Фото : предоставлено МЧС Россииавтомобиль МЧС России
автомобиль МЧС России
© Фото : предоставлено МЧС России
автомобиль МЧС России . Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Автомобили 93-го гуманитарного конвоя МЧС РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в Луганске, автоколонна отправилась обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС ЛНР.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 21 ноября.
"Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершена, машины начали движение в Российскую Федерацию", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС ЛНР, в четверг 11 автомобилей в составе гуманитарного конвоя доставили в ЛНР более 117 тонн гуманитарного груза, в том числе продуктовые наборы для детей в возрасте от года до трех лет, а также медицинские препараты и расходные материалы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Въезд в город Донецк. Архивное фото
18 мая 2015, 12:34
Швейцария намерена отправить в Донецк второй конвой с гумпомощьюСледующий груз планируем направить в Донецк в середине июня, заявил уполномоченный Федерального совета Швейцарии по гуманитарной помощи Мануэль Бесслер. По его словам, второй конвой также будет содержать химические реагенты для очистки воды.
100000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМЧС РФМинскЛуганскООНОбщество
Рекомендуем
Здание штаб-квартиры Интерпола в Лионе
Интерпол не комментирует слова Моралеса о выдаче ордера на его розыск
Украинские военнопленные и сотрудник полиции ЛНР во время обмена военнопленными между ЛНР и Украиной
Источник: Киев и Донбасс хотят провести обмен пленными до конца года
Железнодорожные пути
Импорт продуктов питания через Маньчжурию составил более 140 тыс тонн
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
Машина Красного Креста
Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
Мадрид, Испания
В Мадриде введут повышенные меры безопасности во время саммита COP25
Сноубордисты
Россияне стали больше интересоваться горнолыжным отдыхом
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал слова о "смерти мозга" НАТО сигналом тревоги для альянса
Президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Столтенберг заявил, что ЕС не сможет обойтись без НАТО
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Саратовской области водителя без прав задержали после погони
Автомобиль Следственного комитета России
Жителя Петербурга задержали по подозрению в заказном убийстве отца
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ
Раввин: общение арестантов со священниками крайне необходимо
Бункер в Южной Дакоте
Жизнь в бункере. Как в США готовятся к анархии и гражданской войне
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В МИД рассказали о взаимодействии России с Турцией по операции в Сирии
Женщина-фермер
Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния