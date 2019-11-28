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РИА Новости

Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел

15:41 28.11.2019
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© Пресс-служба РоспатриотцентраУчастники форума добровольцев проведут дни добрых дел
Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел
© Пресс-служба Роспатриотцентра
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Своеобразный волонтерский рейд совершат участники Международного форума добровольцев вместе с известными блогерами 2 и 3 декабря, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".
В Сочинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья добровольцы не только вручат подарки к Новому году, но и помогут благоустроить территорию, оформят клумбы и приведут в порядок растения.
Игровой квест для маленьких пациентов бальнеологического курорта "Мацеста" проведут активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", они также помогут украсить учреждение и подарят новогодние подарки.
Объявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи
Вчера, 16:56Школа волонтера
Объявлена деловая программа второго дня форума добровольцев в Сочи
Кроме того, участники форума посетят дендропарк "Южные культуры" Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г.Шапошникова. Там они благоустроят территорию, уберут листву, пересадят растения и покрасят объекты дендропарка.
А в сафари-парке волонтеры покормят животных и помогут сотрудникам парка в уходе за питомцами.
Международный форум добровольцев будет проходить в Сочи с 2 по 5 декабря. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ "Роспатриотцентр", Ассоциация волонтерских центров.
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