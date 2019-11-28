Участники форума добровольцев проведут дни добрых дел

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Своеобразный волонтерский рейд совершат участники Международного форума добровольцев вместе с известными блогерами 2 и 3 декабря, сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра".

В Сочинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья добровольцы не только вручат подарки к Новому году, но и помогут благоустроить территорию, оформят клумбы и приведут в порядок растения.

Игровой квест для маленьких пациентов бальнеологического курорта "Мацеста" проведут активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", они также помогут украсить учреждение и подарят новогодние подарки.

Кроме того, участники форума посетят дендропарк "Южные культуры" Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г.Шапошникова. Там они благоустроят территорию, уберут листву, пересадят растения и покрасят объекты дендропарка.

А в сафари-парке волонтеры покормят животных и помогут сотрудникам парка в уходе за питомцами.