Импорт продуктов питания через Маньчжурию составил более 140 тыс тонн

Общая сумма ввозимых продуктов - 980 миллионов юаней, увеличившись на 45,7% в годовом исчислении. Для сравнения, стоимость импортируемых в страну продуктов питания в этом году оказалась на 11% выше прошлогоднего показателя.

По статистике, самым востребованным товаром стали кондитерские изделия из России. Одних только конфет "Крокант" с начала года перевезли через КПП Манчжурия на сумму 460 миллионов юаней. Прирост составил 86,4%. На долю России, которая является главным поставщиком пищевых продуктов для Маньчжурии, приходится 90% объема импорта этого вида товара.