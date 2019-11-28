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РИА Новости

Импорт продуктов питания через Маньчжурию составил более 140 тыс тонн

15:37 28.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Железнодорожные пути
МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Объем импорта пищевых продуктов через КПП Маньчжурия составил 144 тысячи тонн, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общая сумма ввозимых продуктов - 980 миллионов юаней, увеличившись на 45,7% в годовом исчислении. Для сравнения, стоимость импортируемых в страну продуктов питания в этом году оказалась на 11% выше прошлогоднего показателя.
По статистике, самым востребованным товаром стали кондитерские изделия из России. Одних только конфет "Крокант" с начала года перевезли через КПП Манчжурия на сумму 460 миллионов юаней. Прирост составил 86,4%. На долю России, которая является главным поставщиком пищевых продуктов для Маньчжурии, приходится 90% объема импорта этого вида товара.
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