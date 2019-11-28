Камчатка выделит на автономное отопление школ и детсадов 40 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя — РИА Новости. На оснащение школ и детских садов автономными системами отопления в бюджете Камчатского края на 2020 год предусмотрено 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания.

По его словам, этот депутатский проект реализуется в крае с 2015 года и рекомендован другим регионам Дальнего Востока.

Как пояснил собеседник, речь идет об оснащении локальным оборудованием для обогрева помещений в период, когда нет центрального отопления. Проект создания комфортного температурного режима в образовательных учреждениях инициировали депутаты краевого парламента. На бюджетные средства в школах и детских садах устанавливают электрокотлы или пластинчатые теплообменники, а также приборы автоматического погодного регулирования.

"С 2015 года автономным отоплением оснащены 16 школ и 38 детских садов Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - отметил представитель пресс-службы.

Он также процитировал слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко о том, что на Камчатке первыми в России начали заниматься этой проблемой.