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РИА Новости

Камчатка выделит на автономное отопление школ и детсадов 40 млн рублей

15:24 28.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноя — РИА Новости. На оснащение школ и детских садов автономными системами отопления в бюджете Камчатского края на 2020 год предусмотрено 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания.
По его словам, этот депутатский проект реализуется в крае с 2015 года и рекомендован другим регионам Дальнего Востока.
Как пояснил собеседник, речь идет об оснащении локальным оборудованием для обогрева помещений в период, когда нет центрального отопления. Проект создания комфортного температурного режима в образовательных учреждениях инициировали депутаты краевого парламента. На бюджетные средства в школах и детских садах устанавливают электрокотлы или пластинчатые теплообменники, а также приборы автоматического погодного регулирования.
"С 2015 года автономным отоплением оснащены 16 школ и 38 детских садов Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов", - отметил представитель пресс-службы.
Председатель Законодательного собрания Валерия Раенко
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Он также процитировал слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко о том, что на Камчатке первыми в России начали заниматься этой проблемой.
"Там, где оборудование уже установлено, большую разницу почувствовали и дети, и персонал. Родители очень довольны: когда центральное отопление уже отключено или еще не включено, дети уже не мерзнут, как раньше, температура комфортная", – сказал Раенко.
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