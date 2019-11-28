Пресс-конференция врачей Каабака и Бабенко. Прямая трансляция

Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко проводят пресс-конференцию.
На минувшей неделе СМИ написали, что врачей уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Утверждалось, что Каабак — единственный в стране трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.
Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава Веронику Скворцову обратить на нее внимание.
Во вторник Скворцова встретилась с Каабаком, после чего стало известно, что трансплантолог останется работать в НЦЗД.