Пресс-конференция врачей Каабака и Бабенко. Прямая трансляция

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Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко проводят пресс-конференцию.

На минувшей неделе СМИ написали, что врачей уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Утверждалось, что Каабак — единственный в стране трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава Веронику Скворцову обратить на нее внимание.