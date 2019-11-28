Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T15:36+0300
https://ria.ru/20191128/1561709505.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156170/92/1561709236_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_38c016f1ec95974aacb8706f3dc12326.png
РИА Новости

Пресс-конференция врачей Каабака и Бабенко. Прямая трансляция

15:36 28.11.2019
583
Трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко проводят пресс-конференцию.
На минувшей неделе СМИ написали, что врачей уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Утверждалось, что Каабак — единственный в стране трансплантолог, который проводит пересадку почек младенцам весом менее десяти килограммов.
Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Совет по правам человека попросил главу Минздрава Веронику Скворцову обратить на нее внимание.
Во вторник Скворцова встретилась с Каабаком, после чего стало известно, что трансплантолог останется работать в НЦЗД.
200000
Обсудить 0
Михаил КаабакРоссияВидеоОбщество
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Капельницы
Минздрав: ожидавшая операции у Каабака девочка умерла от пневмонии
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Екатеринбург
Свердловский омбудсмен проверит информацию об убийстве ребенка
Капельница в детской больнице
В Волгограде умерла девочка, которую должен был прооперировать Каабак
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Татьяна Быковская
Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
Актер Годфри Гао на съемках реалити-шоу Chase Me
В Сети опубликовали видео тренировки, после которой умер Годфри Гао
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Нафтогаз" обвинил Германию в "экономическом удушении" Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
18:54Президент Эстонии обсудила с папой Римским Франциском внешнюю политику
18:54Министр юстиции Украины анонсировал открытие частных СИЗО
18:48Максим Фадеев сознался, какой хит своего лейбла спел женским голосом
Лента новостейМолния