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РИА Новости

Глава МВД наградил полицейских, спасших людей на пожаре в Подмосковье

14:57 28.11.2019
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© Официальный аккаунт МВД России в InstagramСтаршие инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России "Щелковское" Московской области старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин
Старшие инспектора ДПС ГИБДД МУ МВД России Щелковское Московской области старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев и старший лейтенант полиции Игорь Помыткин
© Официальный аккаунт МВД России в Instagram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старших лейтенантов полиции Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина, которые спасли людей из горящего здания.
Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили дым над многоквартирным домом. Первый этаж был охвачен огнем, а из окон второго двое мужчин просили о помощи. Оперативно оценив обстановку, Дмитрий Булычев попросил водителя проезжавшей мимо "ГАЗели" припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов машины.
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
21 ноября, 11:46Хорошие новости
Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье
В это время Игорь Помыткин вбежал в задымленный подъезд и начал выводить людей. Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносился стук. Вместе с подоспевшим напарником они приняли решение войти в квартиру, где увидели пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывели его на улицу. В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников Госавтоинспекции все жители дома были своевременно эвакуированы.
"Решением главы МВД России за проявленные мужество и отвагу старший лейтенант полиции Дмитрий Булычев награжден ведомственной медалью "За смелость во имя спасения", а его коллеге Игорю Помыткину присвоено специальное звание "капитан полиции". Водитель, оказавший содействие полицейским, будет поощрен правами начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенанта полиции Виктора Паукова", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Хорошие новостиХорошие новостиГосавтоинспекцияИрина ВолкМВД РФВладимир КолокольцевРоссия
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