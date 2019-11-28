Глава МВД наградил полицейских, спасших людей на пожаре в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старших лейтенантов полиции Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина, которые спасли людей из горящего здания.

Находясь на маршруте патрулирования, полицейские заметили дым над многоквартирным домом. Первый этаж был охвачен огнем, а из окон второго двое мужчин просили о помощи. Оперативно оценив обстановку, Дмитрий Булычев попросил водителя проезжавшей мимо "ГАЗели" припарковать автомобиль рядом со стеной дома, после чего оба жителя спустились на тентованный кузов машины.

В это время Игорь Помыткин вбежал в задымленный подъезд и начал выводить людей. Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносился стук. Вместе с подоспевшим напарником они приняли решение войти в квартиру, где увидели пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывели его на улицу. В результате грамотных и самоотверженных действий сотрудников Госавтоинспекции все жители дома были своевременно эвакуированы.