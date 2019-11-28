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РИА Новости

В Токио показали фото, из-за которого папа Римский приехал в Японию

14:52 28.11.2019 (обновлено: 15:14 28.11.2019)
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© РИА Новости / Ксения НакаРабота фотографа Джо О'Доннелла на выставке "Плоды войны" в Токио
Работа фотографа Джо О'Доннелла на выставке Плоды войны в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
Работа фотографа Джо О'Доннелла на выставке "Плоды войны" в Токио
ТОКИО, 28 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Фотография мальчика, который принес на кремацию после бомбардировки Нагасаки своего младшего брата, была показана в Токио на выставке "Плоды войны" – именно она заставила папу Римского Франциска посетить с визитом Японию, рассказала корреспонденту РИА Новости организатор проекта, продюсер телекомпании TBS Мидори Сагисака.
"Известно, что святой отец из Университета София отправил эту фотографию понтифику 4 года назад. Но также известно, что эту же фотографию послал папе и один из преподавателей университета, который после аварии на АЭС "Фукусима-1" вернулся на свою малую родину в Фукусиму и сейчас живет в зоне отселения, ухаживая за больной женой. Говорят также, что и мэры Хиросимы и Нагасаки отправляли ему эту фотографию. Поэтому точно сказать, когда именно он увидел это фото, невозможно, но уже в декабре 2017 года папа Римский распорядился во всех католических храмах мира распространить эту фотографию со словами "Это то, к чему приводит война". Приблизительно тогда же он впервые заявил о своем намерении посетить Японию", - рассказала Мидори Сагисака.
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На фотографии, снятой в Нагасаки вскоре после бомбардировки, изображен мальчик лет 7-8, он стоит, по-военному вытянувшись, в очереди на кремацию. За спиной у него привязан мертвый грудной ребенок. Это его брат, погибший при бомбардировке. Автор фото Джо О'Доннелл вспоминал потом, что мальчик до крови закусил губы, когда пристально смотрел на кремационное пламя.
"Он стоял жестко и прямо, никаких эмоций – только невыплаканные слезы. Я хотел подойти утешить его, но я испугался. Если бы я сделал это, я бы смял его силу, оставив беззащитным перед лицом агонии и горя. Я не сделал этого", - написал Джо О'Доннелл в комментариях к фотографии.
Когда стало известно о том, что папа Римский приедет в Японию, Мидори Сагисака решила устроить выставку фотографий Джо О'Доннелла.
"В октябре прошлого года я была в Ватикане и мне довелось удостоиться аудиенции у папы Римского. Тогда я передала ему диск с записью программы, которая вышла на нашем канале, о поисках этого мальчика. И тогда же я решила организовать выставку, чтобы он смог увидеть оригинал этой фотографии. Одним из мест, куда он точно должен был пойти, был Университет София. Нам удалось сделать там выставку, но до последнего не было понятно, успеет ли он на нее взглянуть. Папа Римский посетил выставку буквально в последние минуты своего пребывания в Японии, перед тем, как отправился в аэропорт", - сообщали Мидори Сагисака.
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Она пояснила, что окончательно о визите папы Римского в Японию стало известно весной этого года, когда он пригласил к себе подростка, эвакуированного после аварии на АЭС "Фукусима-1" и подвергшегося издевательствам в школе. Мальчик написал понтифику письмо о том, что хочет свести счеты с жизнью, Франциск пригласил его в Ватикан и там во время беседы сказал ему, что сам скоро приедет в Японию.
"Получается, что эта фотография мальчика из Нагасаки подвигла понтифика на то, чтобы своими глазами увидеть место, где она была снята, где произошла атомная бомбардировка, а с этим пересеклась история современного мальчика, пострадавшего от аварии на атомной станции. То есть этот визит папы – это его встреча с обоими мальчиками: один на фотографии, а второй живой. Во всяком случае, для меня это так", - сообщила Мидори Сагисака.
Выставка работ американского фотографа Джо О"Доннелла проходит в Университете София (Дзёти). Джо О"Доннелл в качестве фотографа корпуса морской пехоты оказался в Японии в 1945 году сразу после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. То, что он увидел и снял, настолько потрясло его, что долгие годы он хранил отснятое в кофре, желая таким образом стереть это из памяти. После войны он 20 лет проработал фотографом в Белом доме, пока не вынужден был уволиться по болезни. Он испытывал постоянные боли, перенес множество операций, прошло еще долгое время, прежде чем врачи поняли, что его болезнь вызвана облучением, которое он получил во время работы в Хиросиме и Нагасаки. В 1989 году он нашел в себе мужество разобрать старые фотографии и показать их людям с единственной целью – чтобы никогда больше подобное не повторялось.
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Папа РимскийВатиканЯпонияТокиоВ мире
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