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РИА Новости

Свердловский омбудсмен проверит информацию об убийстве ребенка

14:50 28.11.2019 (обновлено: 16:58 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЕкатеринбург
Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Куденко
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам детей в Свердловской области проверит сообщения СМИ о том, что родители убили ребенка, чтобы изгнать из него бесов. Об этом сообщил РИА Новости региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.
Утром "Комсомольская правда" написала, что в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика. Источник газеты рассказал, что ребенка убили его родители, которые хотели изгнать из него бесов. Мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину, говорится в публикации.
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По словам Морокова, сейчас его аппарат проверяет, состояла ли семья на учете в комиссии по делами несовершеннолетних, где учился ребенок, а также кто был с ним рядом.
"Мы приступили к этой работе, она достаточно сложная. <...> Мы идем очень аккуратно, корректно. Сейчас идут следственные действия, и нам самое главное — не помешать нашим коллегам из Следственного комитета установить истину", — сказал омбудсмен.
При этом в областном главке СК заявили РИА Новости, что не располагают информацией об инциденте, а в пресс-службе управления МВД не подтвердили и не опровергли сообщения СМИ.
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Игорь МороковВалерий ГорелыхЧкаловский районБелоруссияЕкатеринбургПроисшествия
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