Свердловский омбудсмен проверит информацию об убийстве ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам детей в Свердловской области проверит сообщения СМИ о том, что родители убили ребенка, чтобы изгнать из него бесов. Об этом сообщил РИА Новости региональный детский омбудсмен Аппарат уполномоченного по правам детей в Свердловской области проверит сообщения СМИ о том, что родители убили ребенка, чтобы изгнать из него бесов. Об этом сообщил РИА Новости региональный детский омбудсмен Игорь Мороков

Утром " Комсомольская правда " написала, что в Чкаловском районе Екатеринбурга нашли тело девятилетнего мальчика. Источник газеты рассказал, что ребенка убили его родители, которые хотели изгнать из него бесов. Мать мальчика, гражданка Белоруссии, сбежала на родину, говорится в публикации.

По словам Морокова, сейчас его аппарат проверяет, состояла ли семья на учете в комиссии по делами несовершеннолетних, где учился ребенок, а также кто был с ним рядом.

"Мы приступили к этой работе, она достаточно сложная. <...> Мы идем очень аккуратно, корректно. Сейчас идут следственные действия, и нам самое главное — не помешать нашим коллегам из Следственного комитета установить истину", — сказал омбудсмен.