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РИА Новости

МИД предупредил россиян о манифестациях в Германии, Франции и Испании

14:43 28.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях в Германии, Франции, Испании и на Мальте.
"Германия – 29 ноября в городах Берлин, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен, Дюссельдорф и Кёльн ожидаются манифестации активистов борьбы с изменением климата; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В крупных городах Франции 5 декабря запланированы манифестации профсоюзов сотрудников пожарных служб, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.
На Мальте на 1 декабря в городе Валлетта намечена антиправительственная манифестация, также ожидаются повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта, добавили в ведомстве.
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По данным МИД РФ, в Испании на 29 ноября, 13 и 21 декабря запланированы забастовки работников подразделения ж/д компании Renfe в Бильбао, изменения в расписании движения поездов.
В Ливане 28 ноября в связи с общенациональной забастовкой объединений автозаправщиков возможны сбои в работе общественного транспорта и служб такси.
Также протестные акции проходят в Колумбии в столице и крупных городах страны, возможны уличные беспорядки.
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