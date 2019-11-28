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РИА Новости

Заммэра Назрани арестовали по подозрению в превышении полномочий

14:40 28.11.2019 (обновлено: 14:41 28.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Заместитель главы администрации Назрани подозревается в превышении должностных полномочий, из-за чего бюджет города потерял 24 миллиона рублей, он арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сказала Волк.
По ее словам, в 2017 году между администрацией Назрани и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 миллионов рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций, отметила она.
Кроме того, уточняет Волк, данный контракт был заключен с нарушением федерального закона и не размещался на официальном сайте госзакупок, а номер контракта не соответствует дате его заключения.
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В настоящее время возбуждено уголовное дело о превышении чиновником должностных полномочий. Подозреваемый взят под стражу.
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Ирина ВолкМВД РФИнгушетияНазраньРоссияПроисшествия
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