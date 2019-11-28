Заммэра Назрани арестовали по подозрению в превышении полномочий

"Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани", - сказала Волк.

По ее словам, в 2017 году между администрацией Назрани и государственным унитарным предприятием был заключен фиктивный муниципальный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Фактически никаких работ выполнено не было, однако бюджетные денежные средства в размере 24 миллионов рублей безосновательно были выведены на счета сторонних организаций, отметила она.