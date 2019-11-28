МИД предупредил россиян о повышенной метеоопасности в США и Германии

В Германии в округе Гарц-Бергланд (федеральная земля Саксония-Ангальт) объявлен красный уровень метеоопасности в связи с прохождением циклона, сопровождающегося сильными порывистыми ветрами, добавили в ведомстве.

Также в министерстве сообщили, что на Филиппинах в регионах Бикол и Восточные Висайи объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением 30 ноября – 2 декабря тропического шторма "Каммури", ожидаются обильные осадки и сильный порывистый ветер.