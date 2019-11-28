МИД предупредил россиян о повышенной метеоопасности в США и Германии

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об оранжевом уровне метеоопасности в нескольких штатах США из-за снежной бури, а также о красном уровне в Германии в федеральной земле Саксония-Ангальт.
"США – В штатах Южная Дакота, Айова, Мичиган и Колорадо введен "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с прохождением снежной бури; перекрытие дорог; в Международном аэропорту Денвера (DEN) отменено большое количество рейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В Германии в округе Гарц-Бергланд (федеральная земля Саксония-Ангальт) объявлен красный уровень метеоопасности в связи с прохождением циклона, сопровождающегося сильными порывистыми ветрами, добавили в ведомстве.
Также в министерстве сообщили, что на Филиппинах в регионах Бикол и Восточные Висайи объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением 30 ноября – 2 декабря тропического шторма "Каммури", ожидаются обильные осадки и сильный порывистый ветер.