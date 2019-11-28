Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сельский туризм в том или ином виде существует и развивается на территории 64 из 85 субъектов Российской Федерации, сообщила президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Иванна Лебедева.

Выступая на заседании круглого стола "Развитие сельского туризма как инструмент развития сельских территорий: опыт субъектов РФ и проблемы правового регулирования", она рассказала, что были проведены масштабные исследования.

"В общем и целом в 30 субъектах РФ понятие "сельский туризм" или "аграрный туризм" фигурирует в законах и программах и так далее, а в 64 субъектах сельский туризм есть и развивается", — отметила Лебедева.

Эксперт уточнила, что 25 субъектов РФ имеют господдержку этого направления на региональном уровне, в 13 из них термин "сельский туризм" введен в региональное законодательство, шесть субъектов имеют самостоятельную концепцию развития, а в 12 регионах он введен как приоритетное направление в рамках существующих региональных стратегий.

"Практически треть субъектов РФ работает с сельским туризмом на региональном уровне — развивают, продвигают, участвуют в выставках. Есть 17 региональных ассоциаций сельского туризма и ресурсных центров сельского туризма", — продолжила президент ассоциации.

По мнению Лебедевой, программа сельского туризма включает в себя все, что связано с сельской местностью, со всеми объектами показа и досуга, находящимися там. Понятие сельского туризма может включать в себя и культурные, и этнографические, и гастрономические, и аграрные, и другие объекты.