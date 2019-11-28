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РИА Новости

Эксперт: три четверти российских регионов развивают сельский туризм

14:12 28.11.2019
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© Depositphotos / budabarЖенщина-фермер
Женщина-фермер
© Depositphotos / budabar
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сельский туризм в том или ином виде существует и развивается на территории 64 из 85 субъектов Российской Федерации, сообщила президент Национальной ассоциации сельского и экотуризма Иванна Лебедева.
Выступая на заседании круглого стола "Развитие сельского туризма как инструмент развития сельских территорий: опыт субъектов РФ и проблемы правового регулирования", она рассказала, что были проведены масштабные исследования.
"В общем и целом в 30 субъектах РФ понятие "сельский туризм" или "аграрный туризм" фигурирует в законах и программах и так далее, а в 64 субъектах сельский туризм есть и развивается", — отметила Лебедева.
Эксперт уточнила, что 25 субъектов РФ имеют господдержку этого направления на региональном уровне, в 13 из них термин "сельский туризм" введен в региональное законодательство, шесть субъектов имеют самостоятельную концепцию развития, а в 12 регионах он введен как приоритетное направление в рамках существующих региональных стратегий.
"Практически треть субъектов РФ работает с сельским туризмом на региональном уровне — развивают, продвигают, участвуют в выставках. Есть 17 региональных ассоциаций сельского туризма и ресурсных центров сельского туризма", — продолжила президент ассоциации.
По мнению Лебедевой, программа сельского туризма включает в себя все, что связано с сельской местностью, со всеми объектами показа и досуга, находящимися там. Понятие сельского туризма может включать в себя и культурные, и этнографические, и гастрономические, и аграрные, и другие объекты.
"Главное, чтобы виды и направления сельского туризма отвечали ключевым принципам —сельское гостеприимство, традиционная домашняя кухня, обязательный просветительский компонент, аутентичный внешний облик территории", — считает она.
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