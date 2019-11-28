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РИА Новости

В МИД осудили преступления против мирных жителей в Афганистане

13:23 28.11.2019 (обновлено: 13:24 28.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Москва решительно осуждает преступления против мирных жителей в Афганистане и призывает британские и новозеландские власти довести их расследования до конца и привлечь виновных к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем преступления против мирных жителей в Афганистане, мы призываем британские, новозеландские власти все-таки довести расследования до конца, привлечь виновных к ответственности, перестать скрывать эти данные", - сказала она.

"Мы требуем также, чтобы командование иностранных военных контингентов, дислоцирующихся в Афганистане, предприняли исчерпывающие меры по предотвращению преступлений в отношении гражданских лиц в будущем", - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
По словам Захаровой, появились сообщения о 17 пострадавших, хотя данные нужно перепроверять, "но речь идет об афганцах, включая гибель в 2014 году семи детей в результате халатности новозеландских военных".
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"Они, в частности, не разминировали надлежащим образом полигоны после прекращения их использования", - указала дипломат.
В апреле 2018 года сообщалось, что правительство Новой Зеландии намерено провести расследование операции отряда сил специального назначения страны в Афганистане в 2010 году на фоне обвинений в гибели мирных жителей. Как сообщала радиостанция Radio New Zealand, причиной начала расследования послужил выход книги Hit and Run. Авторы книги, журналисты Ники Хагер и Джон Стивенсон, утверждали, что в ходе рейда новозеландского спецназа в двух афганских деревнях в 2010 году были убиты шесть мирных жителей, еще 15 получили ранения. По мнению Хагер и Стивенсона, правительство Новой Зеландии попыталось скрыть информацию об операции.
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Мария ЗахароваМИД РФАфганистанРоссияВ мире
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