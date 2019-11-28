Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Пятого-шестого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в 26-м заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, напомню, оно состоится в Братиславе", - сказала Захарова на брифинге.
На встречах в столице Словакии, как отметил дипломат, "российская сторона акцентирует внимание на проблеме фрагментации безопасности в Евроатлантике, роста напряжённости из-за конфронтационного курса НАТО на так называемое сдерживание России и укрепление военной инфраструктуры вблизи наших границ".
Кроме того, Лавров на полях СМИД проведет встречи с министрами ряда государств-участников, руководством ОБСЕ и других международных организаций.