Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

"Пятого-шестого декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в 26-м заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ, напомню, оно состоится в Братиславе", - сказала Захарова на брифинге.

На встречах в столице Словакии, как отметил дипломат, "российская сторона акцентирует внимание на проблеме фрагментации безопасности в Евроатлантике, роста напряжённости из-за конфронтационного курса НАТО на так называемое сдерживание России и укрепление военной инфраструктуры вблизи наших границ".