Глава Мордовии пообещал расселить аварийный дом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков провел личный прием граждан в региональной приемной президента России и пообещал решить проблемы обратившихся за помощью, сообщает пресс-служба главы республики.

За помощью к руководителю республики обратились жители Саранска, Рузаевского, Большеберезниковского и Лямбирского районов.

"Жительница Большеберезниковского района Наталья Арискина пришла на прием к главе Мордовии с коллективной просьбой от жителей села Тазино о капитальном ремонте автомобильной дороги, соединяющей села Шугурово и Тазино. В этих населенных пунктах проживают 870 человек, но главное – здесь пролегает маршрут школьного автобуса, который ежедневно доставляет ребятишек до местной школы", - говорится в сообщении.

Волков поручил зампреду правительства Мордовии Виктору Цыганову, курирующему сферу строительства, выполнить ремонт дороги в следующем году. Объект будет включен в программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Глава республики отметил, что качество и характеристики отремонтированной дороги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к школьному маршруту. Кроме того, Волков подчеркнул, что вопрос ремонта этого дорожного участка поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба людей обязательно должна быть выполнена.

"Жители аварийного дома в Рузаевке просили о содействии в скорейшем расселении. Глава Мордовии распорядился включить аварийный жилой объект в адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в период с 2021 по 2024 годы, и велел дать людям новое жилье", - подчеркивается в сообщении.