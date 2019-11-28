Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
2019-11-28T12:41+0300
https://ria.ru/20191128/1561702018.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/02/1559680262_0:265:2983:1943_1036x0_80_0_0_4950bcf55a71dbbdcfef42c0e7776f61.jpg
РИА Новости

Глава Мордовии пообещал расселить аварийный дом

12:41 28.11.2019
24
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкВладимир Волков
Владимир Волков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков провел личный прием граждан в региональной приемной президента России и пообещал решить проблемы обратившихся за помощью, сообщает пресс-служба главы республики.
За помощью к руководителю республики обратились жители Саранска, Рузаевского, Большеберезниковского и Лямбирского районов.
"Жительница Большеберезниковского района Наталья Арискина пришла на прием к главе Мордовии с коллективной просьбой от жителей села Тазино о капитальном ремонте автомобильной дороги, соединяющей села Шугурово и Тазино. В этих населенных пунктах проживают 870 человек, но главное – здесь пролегает маршрут школьного автобуса, который ежедневно доставляет ребятишек до местной школы", - говорится в сообщении.
Вид на Саранск
8 ноября, 15:48Республика Мордовия
Продолжительность жизни в Мордовии выросла более чем на три года
Волков поручил зампреду правительства Мордовии Виктору Цыганову, курирующему сферу строительства, выполнить ремонт дороги в следующем году. Объект будет включен в программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Глава республики отметил, что качество и характеристики отремонтированной дороги должны соответствовать требованиям, предъявляемым к школьному маршруту. Кроме того, Волков подчеркнул, что вопрос ремонта этого дорожного участка поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба людей обязательно должна быть выполнена.
"Жители аварийного дома в Рузаевке просили о содействии в скорейшем расселении. Глава Мордовии распорядился включить аварийный жилой объект в адресный перечень домов, подлежащих расселению в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в период с 2021 по 2024 годы, и велел дать людям новое жилье", - подчеркивается в сообщении.
Другие обращения касались выделения социальных выплат на приобретение жилья и оказания материальной помощи семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды. По поручению главы республики все обращения, полученные в ходе личного приема, будут взяты под особый контроль, отмечается в сообщении.
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
21 ноября, 19:34Республика Мордовия
Глава Мордовии проинспектировал строительство детсада в поселке Ромоданово
000000
Обсудить 0
Республика МордовияВладимир Волков (политик)Нижний НовгородСаранскРоссияОбщество
Рекомендуем
Вид на Саранск
Мордовский агропром продемонстрировал рекордные показатели
Повседневная жизнь
В Омской области открыли дом культуры и молодежный центр
Стройка
В Каспийске строят детсад на 280 мест
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
В КЧР запретили продажу никотиносодержащей продукции детям до 18 лет
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
Новак назвал позицию РФ по возможному продлению сделки ОПЕК+ тайной
Деньги
Камчатка выделит на автономное отопление школ и детсадов 40 млн рублей
Константин Корсик
Президент ФНП Корсик избран в Совет Международного союза нотариата
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье в этом году отремонтировали 555 км дорог
Махачкала
Поликлиника онкодиспансера в Махачкале вступит в строй в декабре
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе в Киргизии
Путин призвал наращивать миротворческую деятельность ОДКБ
Пассажиры в салоне автобуса
Никаких наличных: в Перми появятся транспортные карты
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд руб
Руденя: трасса М-11 позволит привлечь в Верхневолжье 90 млрд рублей
Сотрудник полиции
Полиция завела дело из-за ограбления офиса союза журналистов в Киеве
Врачи за работой
В Чувашии сняты возрастные ограничения для "земских докторов"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии прошло заседание Совбеза в связи с пуском ракет КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:15Опрос показал отношение жителей Белоруссии к союзу с Россией
20:10В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
20:10Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
19:59Источник: центр по обеспечению устойчивости рунета возглавил Хуторцев
19:56На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
19:54Волгоградский депутат предложил сделать 31 декабря выходным в регионе
19:47Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
19:38Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
19:31Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия"
19:31Ведущий "Битвы экстрасенсов" ответил на обвинения в постановках
19:27Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
19:25Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа "Газпрома" к Opal
19:21ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России
19:21В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов
19:20Лаборатория Лугара в Тбилиси готова принять российских экспертов
19:09Кузнецова отметила проблемы в оказании психиатрической помощи детям
19:03В Рособрнадзоре прокомментировали рекомендации о телефонах в школах
19:00Россия и Грузия активизируют диалог по таможенному мониторингу
18:58Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
18:55Карасин: Россия наблюдает за активностью НАТО и США в Грузии
Лента новостейМолния