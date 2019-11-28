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РИА Новости

Песков заявил, что вопрос визита Пашиняна в Россию прорабатывается

12:39 28.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Вопрос визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в следующем году прорабатывается, но его точные сроки пока не известны, заявил Sputnik Армения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Визит прорабатывается, прикидок по срокам нет", - сказал Песков. Однако, по его словам, визит может быть очень быстро согласован, и в этом плане проблем не будет.
Песков отметил, что премьер Армении и президент России часто общаются. "Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.
При этом он добавил, что с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном Путина связывают дружеские отношения. "Могу сказать вам одно: в прошлый свой приезд (в Ереван – ред.) Путин встретился с супругой второго президента (Кочаряна - ред.). Они поддерживают отношения. Вы знаете, и Путина и второго президента объединяют дружеские отношения", - сказал он.
При этом Песков не стал комментировать арест Кочаряна. Он отметил, что после смены власти прошло много времени, и пауза в армяно-российских отношениях была восполнена.
Кочарян находился у власти с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Специальная следственная служба в июле 2018 года предъявила экс-президенту обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году бывшего главу государства дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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Роберт КочарянДмитрий ПесковЕреванРоссияАрменияВ мире
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