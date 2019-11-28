Песков заявил, что вопрос визита Пашиняна в Россию прорабатывается

ЕРЕВАН, 28 ноя - РИА Новости. Вопрос визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию в следующем году прорабатывается, но его точные сроки пока не известны, заявил Sputnik Армения пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Визит прорабатывается, прикидок по срокам нет", - сказал Песков. Однако, по его словам, визит может быть очень быстро согласован, и в этом плане проблем не будет.

Песков отметил, что премьер Армении и президент России часто общаются. "Они наладили рабочие конструктивные отношения. Отношения прекрасно развиваются, как это и должно быть между нашими двумя странами", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

При этом он добавил, что с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном Путина связывают дружеские отношения. "Могу сказать вам одно: в прошлый свой приезд (в Ереван – ред.) Путин встретился с супругой второго президента (Кочаряна - ред.). Они поддерживают отношения. Вы знаете, и Путина и второго президента объединяют дружеские отношения", - сказал он.

При этом Песков не стал комментировать арест Кочаряна. Он отметил, что после смены власти прошло много времени, и пауза в армяно-российских отношениях была восполнена.