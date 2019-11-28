От Курска до Ханты-Мансийска: как волонтеры готовятся к юбилею Победы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Представители движения "Волонтеры Победы" уже настроены на проведение мероприятий в рамках предстоящего юбилея одного из самых знаковых событий в истории страны и Года памяти и славы.

Так, с 22 по 25 ноября в Курске проходил окружной семинар-совещание о подготовке добровольцев к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие активисты из Центрального и Дальневосточного федеральных округов, Донецка и Луганска, сообщает пресс-служба движения.

Обучение проходило по трем направлениям: тренерский состав, медиа и активисты. Особое место в программе заняла тема фальсификации истории.

К гостям и участникам мероприятия обратился губернатор Курской области Роман Старовойт, который отметил важность помощи "Волонтеров Победы" в организации и проведении знаковых для страны мероприятий. Он также прочел для участников семинара-совещания мотивационную лекцию о правильном определении целей и их успешном достижении.

На мероприятии выступила и руководитель ВОД "Волонтеры Победы", член центрального штаба ОНФ Ольга Амельченкова, которая рассказала о планах движения на следующий год.

"Мы завершаем очередной этап подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В единый стандарт подготовки волонтеров к мероприятиям, посвященным этой дате, мы внесли большую историческую составляющую. Донести правду – вот наша главная задача", – сказала она.

А 26 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе открылся координационный центр Уральского федерального округа по подготовке волонтеров к юбилею Победы. Он стал восьмым окружным центром, отрытым "Волонтерами Победы" по всей стране.