Круглый стол о ситуации в Сирии в американской зоне оккупации

8

4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Ситуация в Сирии в американской зоне оккупации: взгляд правозащитников и экспертов" с презентацией доклада "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации".