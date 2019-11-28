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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Сирии в американской зоне оккупации

12:23 28.11.2019 (обновлено: 16:53 28.11.2019)
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4 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Ситуация в Сирии в американской зоне оккупации: взгляд правозащитников и экспертов" с презентацией доклада "Лагерь Эр-Рукбан: трагедия сирийцев в американской зоне оккупации".
Участники:
- директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- декан факультета международных отношений и регионоведения РГГУ Борис МЕДВЕДЕВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.

К разговору также приглашены:
- члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, эксперты по Ближнему Востоку.

Неправительственная организация "Фонд исследования проблем демократии" провела социологический опрос 291-го беженца, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на территории американской зоны оккупации в Сирии. Что из себя представляют лагеря беженцев под контролем американцев? О чем рассказывали беженцы? К каким выводам пришли правозащитники? Какие интересы американцы преследуют в Сирии?
Средствам массовой информации впервые будут представлены и переданы видеозаписи интервью с пострадавшими беженцами из лагеря Эр-Рукбан.

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