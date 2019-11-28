Круглый стол о ситуации в Сирии в американской зоне оккупации

Участники:
- директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- декан факультета международных отношений и регионоведения РГГУ Борис МЕДВЕДЕВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору также приглашены:
- члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, эксперты по Ближнему Востоку.
Неправительственная организация "Фонд исследования проблем демократии" провела социологический опрос 291-го беженца, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на территории американской зоны оккупации в Сирии. Что из себя представляют лагеря беженцев под контролем американцев? О чем рассказывали беженцы? К каким выводам пришли правозащитники? Какие интересы американцы преследуют в Сирии?
Средствам массовой информации впервые будут представлены и переданы видеозаписи интервью с пострадавшими беженцами из лагеря Эр-Рукбан.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим ГРИГОРЬЕВ;
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена СУТОРМИНА;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- декан факультета международных отношений и регионоведения РГГУ Борис МЕДВЕДЕВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ.
К разговору также приглашены:
- члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, эксперты по Ближнему Востоку.
Неправительственная организация "Фонд исследования проблем демократии" провела социологический опрос 291-го беженца, которым удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на территории американской зоны оккупации в Сирии. Что из себя представляют лагеря беженцев под контролем американцев? О чем рассказывали беженцы? К каким выводам пришли правозащитники? Какие интересы американцы преследуют в Сирии?
Средствам массовой информации впервые будут представлены и переданы видеозаписи интервью с пострадавшими беженцами из лагеря Эр-Рукбан.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/