Вологодчина направит федеральный грант на социальные проекты

Регион получил федеральный грант по результатам оценки эффективности работы глав регионов и регионов РФ по ключевым показателям, характеризующим экономический потенциал региона: объем инвестиций, уровень заработной платы, численность занятых в малом и среднем бизнесе. По итогам 2018 года Вологодская область заняла 29 место среди 85 субъектов РФ.