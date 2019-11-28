Вологодчина направит федеральный грант на социальные проекты

ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Вологодская область направит федеральный грант в размере 880 миллионов рублей на повышение зарплаты бюджетников, освещение улиц и проект "Народный бюджет", сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании правительства области.
Регион получил федеральный грант по результатам оценки эффективности работы глав регионов и регионов РФ по ключевым показателям, характеризующим экономический потенциал региона: объем инвестиций, уровень заработной платы, численность занятых в малом и среднем бизнесе. По итогам 2018 года Вологодская область заняла 29 место среди 85 субъектов РФ.
“Я предлагаю направить их (средства гранта) в адрес муниципальных образований по нескольким направлениям: повышение зарплат, освещение улиц и проект “Народный бюджет”, - сказал Кувшинников.