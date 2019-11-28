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РИА Новости

Вологодчина направит федеральный грант на социальные проекты

12:14 28.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛОГДА, 28 ноя – РИА Новости. Вологодская область направит федеральный грант в размере 880 миллионов рублей на повышение зарплаты бюджетников, освещение улиц и проект "Народный бюджет", сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании правительства области.
Регион получил федеральный грант по результатам оценки эффективности работы глав регионов и регионов РФ по ключевым показателям, характеризующим экономический потенциал региона: объем инвестиций, уровень заработной платы, численность занятых в малом и среднем бизнесе. По итогам 2018 года Вологодская область заняла 29 место среди 85 субъектов РФ.
“Я предлагаю направить их (средства гранта) в адрес муниципальных образований по нескольким направлениям: повышение зарплат, освещение улиц и проект “Народный бюджет”, - сказал Кувшинников.
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Вологодская областьРоссияОлег Кувшинников
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