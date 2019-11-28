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РИА Новости

Пресс-конференция и.о. директора Гидрометцентра России Р. Вильфанда

12:07 28.11.2019 (обновлено: 12:10 28.11.2019)
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6 декабря в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция и.о. директора Гидрометцентра России Романа ВИЛЬФАНДА.
Какой будет зима на европейской территории России? Какие сюрпризы готовит погода для москвичей на Новый год?
Также в рамках мероприятия будет рассказано о феномене теплой осени 2019 года, об отливе у берегов Азовского моря и о влиянии атмосферного давления на здоровье человека.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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