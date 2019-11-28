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РИА Новости

Более 800 беженцев вернулись в Сирию из-за рубежа за сутки

12:06 28.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Более 130 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще 667 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 801 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 134 человека (женщин – 40, детей – 69), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 667 человек (женщин – 200, детей – 340)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* террористическая группировка, запрещенная в России
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